“Trabzonspor Maçı Öncesi Mourinho’dan Uyarılar”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, öğrencilerine sürekli uyarılarda bulunuyor. Geçen sezon Trabzonspor ile yapılan karşılaşmada yaşanan olayları ele alan Portekizli teknik adam, oyuncularına tek bir talimat veriyor. İşte detaylar…

MAÇA HAZIRLIK SÜRECİ

Mourinho, yarınki Trabzonspor maçı için takımını hem taktiksel hem de mental olarak iyi bir şekilde hazırlamak amacıyla ekibiyle çalışıyor. Tecrübeli hoca, teknik konular için bir toplantı, motivasyon için ise ayrı bir toplantı düzenliyor. Dünyaca ünlü çalıştırıcının, geçtiğimiz sezon Trabzon’da gerçekleşen olayların analizini yaptığı öğrenildi. Mourinho, yaşananların geride kaldığını belirtip, “Siz sadece kendi işinize, yani tamamen oyuna odaklanın. Saha içinde kalın. Sizin dışınızda gelişen olaylara kulaklarınızı tıkayın” diyerek oyuncularını uyarıyor.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI

Fenerbahçe, Galatasaray’ın bu haftayı BAY geçmesiyle birlikte, şampiyonluk yarışında önemli bir fırsat yakalamak istiyor. Mourinho, öğrencilerine, “Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerek. Trabzon’da kazanarak rakibimizle aramızdaki puan farkını 5’e düşürmemiz şart. Böylece şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğumuzu bir kez daha gösterebiliriz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Trabzon’dan alınacak zaferin, Avrupa Ligi’ndeki AZ Alkmaar maçı için moral kaynağı olacağını vurguladı.

YOUSEF EN-NESYRI’DE GÖZLER

Zorlu Trabzonspor mücadelesinde gözler Youssef En-Nesyri üzerine olacak. Faslı forvet, Manchester United karşısındaki performansıyla dikkat çekti ve Bodrumspor maçında da gol attı. En-Nesyri’nin Bordo-Mavililer’in sakat stoperleri Savic ve Denswil’in maça çıkacak olması, onun için avantaj sağlayabiliyor. Sarı-Lacivertlilerin, golcünün hava toplarındaki hakimiyetini avantaj olarak kullanması bekleniyor. Taraftarlar sosyal medya üzerinden, “Göster kendini En-Nesyri” sözleriyle Faslı forveti motive ediyor.

SON PROVA VE SEYAHAT HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, Trabzon maçı öncesi son provasını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirecek. Jose Mourinho, öğrencilerine son talimatlarını verecek. Sarı-Lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel bir uçakla Trabzon’a gidecek. Oosterwolde ve kasık sakatlığı yaşayan Cengiz Ünder dışında takımda başka bir eksik bulunmuyor. Fenerbahçe, Trabzon’daki konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.