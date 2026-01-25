Trabzonspor’un Arseniy Batagov’u İçin Premier Lig İlgisi

Arseniy Batagov Avrupa Kulüplerinin Gözdesi

Trabzonspor’un etkili savunma oyuncusu Arseniy Batagov, Avrupa’nın kulüplerinin dikkatini çekiyor. Ukraynalı futbolcuyla ilgilenen en son takım, Bournemouth olarak belirlendi. İngiliz kulübünün, Batagov için 20 milyon euro bütçe ayırdığı bildirildi.

ANLAŞMAYA YAKINLAR

Bordo-mavili ekip ise oyuncunun değeri olarak 30 milyon euro belirlemiş durumda ve taraflar arasında anlaşmanın sağlanmasına oldukça yakın olunduğu ifade ediliyor. Görüşmelerin önümüzdeki hafta içinde sonuçlanarak Batagov’un İngiltere’ye transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

TEKLİFLERİN REDDEDİLDİĞİ KAYDEDİLDİ

İngiliz basını, Batagov’a duyulan ilginin ardındaki gelişmeleri haberleştiriyor. Gelen bilgilere göre Trabzonspor’un, oyuncu için Benfica’dan gelen 22 milyon euro, Nottingham Forest’tan 12 milyon euro ve Lazio’dan gelen 12 milyon euro tekliflerini geri çevirdiği belirtiliyor.

UZUN SÖZLEŞME

Geçtiğimiz sezon başında Zorya’dan 1.8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Batagov’un, Trabzonspor ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezonki yıllık maaşının ise 680 bin euro olduğu ifade ediliyor.

BAŞKANIN DEĞERLENDİRMESİ

Ayrıca, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir canlı yayında, “Birçok oyuncumuza çok ciddi teklif var. Batagov var, 2 milyona aldık, 15 katına satacağız inşallah.” şeklinde konuştu. 23 yaşındaki stoper, bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 kez sahaya çıkarken, bir kez de gol sevinci yaşadı.