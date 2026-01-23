Trabzonspor’un Yabancı Kontenjanı Sorununda Zaman Daralıyor

SÜPER LİG’DE TRABZONSPOR, KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİNDE YABANCI KONTENJANINI GÖZDEN GEÇİRİYOR

Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor’da, Visca’nın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle dondurulmuş olmasına rağmen, kadroda 15 yabancı oyuncu mevcut. Bordo-mavililerin, 6 ila 9 Şubat tarihleri arasında TFF’ye 14 kişilik yabancı oyuncu kadrosunu bildirmesi zorunlu. Bu süre zarfında kulüpler, oyuncu transferi yapabilme imkânına sahip.

YABANCI LİSTE ÖNE ÇIKIYOR

Trabzonspor kadrosunda yabancı statüsündeki futbolcular arasında Onana, Lovik, Savic (sakat), Pina, Nwuiwu, Batagov, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Folcarelli, Oulai, Olaigbe, Onuachu, Augusto ve Nwakaeme yer alıyor. Visca’nın sözleşmesinin sakatlığı sebebiyle dondurulmasından dolayı, Kasımpaşa maçı öncesinde bordo-mavili ekipte gerekli lisans işlemlerinin yapılması gereken yabancı sayısı ise 14. Bu durum, sakat olan Savic’in lisans giriş ve çıkışına dair olasılıkları gündeme getiriyor.

İKİ ALTERNATİF YOLU VAR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trabzonspor’un karşısında iki net seçenek duruyor. Kulüp, ya oyuncu satışı veya kiralama gibi bir yol izleyecek ya da bir yabancı futbolcunun lisansını TFF’ye bildirmeyecek. Yönetim, yabancı kontenjanı sorununu sürekli bir şekilde çözmek amacıyla transfer çalışmalarına da devam ediyor.

SON TARİH YAKLAŞIYOR

Trabzonspor’un yabancı kontenjanıyla ilgili kesin çözüm üretmesi için son tarih 6 ila 9 Şubat olarak belirlendi. Bu tarihe kadar kadroda bir değişiklik gerçekleşmezse, bordo-mavililer en az bir yabancı futbolcunun lisansını TFF’ye bildirmeme yolunu seçecek. Bunun yanı sıra sözleşme fesihleri de alternatifler arasında bulunuyor.

SAKAT OYUNCULAR ÖNE ÇIKIYOR

Mevcut durum itibarıyla lisansı bildirilmemesi muhtemel oyuncular arasında sakatlık problemi yaşayan Savic ve Nwakaeme ilk sırada yer alıyor. Teknik ekipten, kısa vadede takıma katkı sağlamayacak oyuncular üzerinden geçici bir çözüm geliştirmesi bekleniyor. Savic’in Kasımpaşa maçında yer alamayacak olması nedeniyle TFF’ye lisansı bildirilmeyecek. Ancak bu durum, 6 ila 9 Şubat tarihleri arasında sürebilir. Eğer bir ayrılık gerçekleşmezse, Trabzonspor bir oyuncunun sözleşmesini daha dondurmuş olacak veya fesih işlemlerine gidecek. Bu kapsamda ilk sırada isim olarak Nwakaeme öne çıkıyor.