Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Kim?

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Süper Lig’de Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından, takımın kötü performansı hakkında Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş ile bir toplantı yapmıştı. Trendyol Süper Lig’de evinde Hatayspor’a 2-1 yenilen Trabzonspor, bu sonuçla birlikte teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam, maçın ardından istifa sinyalleri vererek, yönetimle gerçekleştirilen görüşmenin neticesinde görevinden ayrılma kararı aldı.

Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’e kulüpte sportif direktör olarak görevine devam etmesi teklifinde bulundu.