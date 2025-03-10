Gündem

Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Kim?

trabzonspor-un-yeni-teknik-direktoru-kim

 

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

 

Süper Lig’de Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından, takımın kötü performansı hakkında Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş ile bir toplantı yapmıştı. Trendyol Süper Lig’de evinde Hatayspor’a 2-1 yenilen Trabzonspor, bu sonuçla birlikte teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam, maçın ardından istifa sinyalleri vererek, yönetimle gerçekleştirilen görüşmenin neticesinde görevinden ayrılma kararı aldı.

 

 

Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’e kulüpte sportif direktör olarak görevine devam etmesi teklifinde bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

İtalya Karnavalında Meloni Kuklası Yakıldı

İtalya'daki bir karnavalda Başbakan Meloni'nin faşist selamı veren kuklası ateşe verildi. Bu olay, tartışmalara neden oldu.
Gündem

Evlerde İftar Yemek Pişirmek Yasaklandı

Nevşehir’in Eğrikuyu köyü muhtarı, iftar yemeklerini evlerde değil, toplu olarak imece usulü yapma kararı aldı. Bu uygulama, köyde birlik ve dayanışmayı güçlendiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.