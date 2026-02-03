Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda Fark Yarattı

trabzonspor-ziraat-turkiye-kupasi-nda-fark-yaratti

Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Fethiyespor ile karşılaştı.

MAÇIN İLK YARISI BERABERE BİTTİ

Papara Park’ta gerçekleştirilen karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarıda ise Trabzonspor, etkili bir performans sergileyerek maçta üstünlüğü ele aldı. 69. dakikada Muçi, 77. dakikada Onuachu ve 79. dakikada Nwakaeme’nin golleriyle skoru 3-0’a getiren Fırtına, maçı bu sonuçla kazanmayı başardı. Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor’un puanı 7’ye yükselirken, Fethiyespor 1 puanda kaldı.

İKİ TAKIMIN İLK 11’LERİ

Trabzonspor’un ilk 11’i: Ahmet Doğan, Ozan, Okay, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Mustafa, Muci, Nwakaeme, Augusto, Umut. Fethiyespor’un ilk 11’i ise Arda, Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih, Muhammet şeklinde belirlendi.

