Trafik Ceza Yaptırımları: Ağır Cezalar Yolda

Genel Kurulda kabul edilen öneriler ışığında, Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılacak. Buna göre, tescil belgesi ve tescil plakası olmadan kara yollarında seyreden araç sürücülerine verilecek olan idari para cezası 46 bin TL’ye çıkarılıyor. Ayrıca, hurdaya ayrılmış araçların kullanılmasının tespit edilmesi durumunda da sürücülere yine 46 bin TL ceza uygulanacak. Aykırılığı belirlenen araç, trafikten çekili durumdaysa, bu durum trafikten çekilme tarihi itibarıyla tespit edilerek trafik tescil kaydı oluşturulacak ve ilgili vergi dairesine bilgi verilecek.

YENİ CEZA UYGULAMALARI

Yönetmelikteki şartları karşılamayan veya yeterli sayıda plaka takmayan sürücülere ise 4 bin TL idari para cezası kesilecek. Bu araçlar, plakaları uygun bir duruma getirilene kadar trafikten men edilecek. Tescil plakasının yanlış okunmasına veya okunamaz hale gelmesine bilerek sebep olan sürücüler 140 bin TL ceza alacak ve araçları 30 gün boyunca trafikten men edilecek.

TEKRARLARDA CİDDİ CEZALAR

Son ihlalin yapıldığı tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının yanlış okunmasına veya okunamaz hale gelmesine sebep olan araç sahiplerine her defasında 280 bin TL ceza uygulanacak ve araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilebilecek. Ayrıca, tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere de 46 bin TL ceza kesilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecektir.

