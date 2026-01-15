Trafik Cezaları Artıyor: TBMM’de 10 Maddelik Düzenleme Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemelerin görüşmeleri sürüyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair önerilen kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen 10 maddesi arasında, özellikle ağırlık ve boyutları olan yüklerin taşınabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gerekliliği yer alıyor.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLER KONTROL ALTINDA

Yeni düzenlemelere göre, sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanan kişilere 40 bin lira ceza kesilirken, geçici olarak ehliyeti alınan veya iptal edilen sürücülere ise 200 bin lira idari para cezası verilecek. Aynı zamanda, motorlu araçların sürülmesine izin veren işletmecilere de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası uygulanacak.

DÜĞÜN KONVOYUNDA KURAL İHLALLERİ

Trafikte makas atan, otoyollarda veya bölünmüş karayollarında araçlarını ters yönlerde süren sürücüler ile konvoy halinde hareket ederken diğer araçların geçişini zorlaştıran veya trafik akışını tehlikeye atanlar 90 bin lira idari ceza ile cezalandırılacak. Bunların yanı sıra, bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden sürücülere ise 180 bin lira ceza uygulanacak.

PSİKOTEKNİK KURALLARA TABİ OLACAKLAR

Sürücü belgeleri geri alınan kişiler, araçlarını ters yönlerde sürdükleri veya başka araçları takip ettikleri gerekçesiyle psikoteknik değerlendirmeden geçirilecek. Kırmızı ışık ihlalleri konusunda da cezalar kademeli olarak artırılacak. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, belirli bir zaman dilimi içinde yaptıkları tekrar ihlallerde artan oranlarda ceza ile karşılaşacak.

DUR İHTARINA UYMAMAK BÜYÜK CEZA GETİRİYOR

Polislerin uyarılarına rağmen “dur” ikazına uymayan sürücülere 200 bin lira ceza kesilecek ve bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Kırmızı ışık ihlali sonucu trafik kazasına neden olan sürücülerin ehliyetleri de 60 gün süreyle geri alınacak. Kırmızı ışık kuralını ihlal eden sürücülerin de cezaları ihlal sayısına göre belirli sürelerle ehliyetlerinin geri alınması ile sonuçlanacak ve en yüksek ihlalde ehliyet iptali söz konusu olabilecek.