Trafik Cezalarında Büyük Artış: Yeni Düzenlemeler Yasalaştı

Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yasal bir statü kazandı. Söz konusu düzenleme ile Karayolları Trafik Kanunu üzerinde çeşitli değişiklikler gerçekleştiriliyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZALARI YÜKSELTİLDİ

0,50 promil ve üzeri alkol ile araç kullananlar için kesilen ceza 25 bin liraya çıkarılıyor. İkinci kez alkollü araç kullananlar 50 bin lira, üçüncü veya daha fazla sayıda ihlalde ise 150 bin lira ceza ödeyecek. Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 150 bin lira ceza ve ehliyet iptali uygulanacak. Ölçüm yaptırmayan sürücüler için de aynı miktarda ceza ve 5 yıl süreyle ehliyete el koyma yaptırımı getiriliyor.

SALDIRI AMAÇLI TAKİP CEZASI 180 BİN LİRA

Yeni düzenlemelerle birlikte, para cezaları artırılmakla beraber, ehliyet ile araçlara yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılıyor. Bu maddelere göre trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araçları ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLERE CEZA ARTTI

Ehliyetsiz bir şekilde motorlu araç kullanan bireyler 40 bin lira idari para cezası ile karşılaşacak. Geçici olarak ya da tedbiren ehliyeti geri alınan kişilerin araç kullanması durumunda 200 bin lira ceza kesilecek. Ehliyeti iptal edilen sürücülere araç kullandıran iş sahibi de 40 bin lira idari para cezası ödeyecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ SONUCU CEZALAR

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kaza yapan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Eğer bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali gerçekleşirse, sürücünün ehliyeti iptal edilecek. Kırmızı ışık ihlali için kesilen cezalar ise yıllık tekrar sayısına bağlı olarak artacak. İkinci ihlal için 10 bin lira, üçüncü ihlal için 15 bin lira, dördüncü ihlal için 20 bin lira, beşinci ihlal için 30 bin lira ve altıncı ihlal için 80 bin lira ceza uygulanacak.

DÜĞÜN KONVOYUNDA CEZA UYGULAMALARI

Trafikte makas atanlar ya da araçlarını ters yönde sürenler, ayrıca konvoy şeklinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak hareketlerde bulunanlar, 90 bin lira idari para cezası ile cezalandırılacak.

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME ZORUNLULUĞU

Araçlarını ters yönde süren veya trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden sürücülerin ehliyetleri, psikoteknik değerlendirme sonucunda geri verilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün boyunca trafikten men edilecek.

AMBULANSA YOL VERMEMEK CEZALANDIRILIYOR

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücüler 15 bin lira, ambulans ya da itfaiyeye yol vermeyenler 46 bin lira ceza ve ehliyete el koyma ile trafikten men cezalarına çarptırılacak. Araçlar arasındaki mesafe kuralına uymayan sürücülere 5 bin lira, kavşak geçiş hakkı kurallarına uymayanlara ise bin ila 5 bin lira arası idari para cezası uygulanacak.

HIZ SINIRI İHLALİ DÜZENLEMESİ

Karayolları Trafik Kanunu’nda hız sınırlarına uyma zorunluluğu ile ilgili hükümde değişiklik yapılacak. Sürücüler, aksine bir talimat yoksa belirtilen hız sınırlarını aşmayacak. Hız sınırını aşıp, yerleşim alanında 6-10 kilometre/saat hız aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira ve bu şekilde artarak devam eden ceza tarifesi uygulanacak.

TRAFİK ZABITASI YETKİLERİ ARTIRILDI

Otoyol ve genel zabıta işleyişinde trafik zabıtasının görevleri artırılacak. Trafik zabıtasının bulunmadığı ya da yetersiz olduğu yerlerde, genel zabıta ilgili mevzuat çerçevesince trafik düzenine yardımcı olacak ve trafik suçlarına yönelik işlem yapacak.

AĞIR TONAJLI TAŞIMACILIKTA İZİN GEREKİYOR

Özel yük taşıyan araçların trafiğe çıkışı için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin alınması zorunlu hale geliyor. Bu araçlardan karayolu kullanım bedeli alınacak. İzinlerin usul ve esasları bakanlık tarafından belirlenecek.

DUR İHTARINA UYMAMAK CEZALANDIRILACAK

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüler 200 bin lira ceza alacak. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün boyunca trafikten men edilecek.

Yönetmelikte belirtilen ölçülere aykırı plaka kullanan sürücülere 4 bin lira ceza uygulanacak ve bu araçlar uygun hale gelene kadar trafikten men edilecek. Başka bir araca ait plaka kullananların veya sahte plakayı takanların cezası ise 140 bin lira olacak ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınarak araç 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Tescil plakasında bilinçli bir değişiklik yapan sürücülere de 140 bin lira ceza kesilecek.