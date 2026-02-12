Trafik Cezalarında Yeni Düzenlemeler TBMM’den Geçti

Trafik cezalarını artırmayı amaçlayan tasarı, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler yaparak TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanun çerçevesinde şu anda geçerli olan cezalarda önemli artışlar gerçekleşiyor.

ALKOL KULLANIMINA YÜKSEK CEZALAR

0,50 promil ve üzerindeki alkolle araç kullanan sürücüler için ceza 25 bin liraya çıkarılıyor. Tekrarında ceza 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira olarak belirlenecek. Uyuşturucu kullanımı ile ilgili olarak yakalanan sürücüler, 150 bin lira ceza alacak ve ehliyetleri iptal edilecek. Ayrıca, kolluk güçleri tarafından ölçüm yaptırmayan sürücüler de benzer şekilde cezalandırılacak; 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konulacak.

TAKİP VE SALDIRI CEZALARI ARTIYOR

Yeni düzenlemelerle birlikte, trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip eden veya araçtan inerek bu eylemi gerçekleştiren sürücülere 180 bin lira idari para cezası verilecek. Ayrıca, bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLECEK

Ehliyetsiz motorlu araç kullananlara 40 bin lira ceza uygulanırken, geçici olarak ehliyeti iptal edilenler veya belgesi iptal olduğu halde direksiyon başına geçenlere 200 bin lira ceza kesilecek. Bu durumu engellemeyen araç sahiplerine ise tescil plakası üzerinden 40 bin lira ceza uygulanacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALLERİ CAYDIRILACAK

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücüler, 60 gün ehliyetsiz kalacak. Son bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler ise ehliyetsiz kalacak. Tekrar eden ihlallerde cezalar 10 bin lira ile 80 bin lira arasında artış gösterecek.

DÜĞÜN VE KONVOYDA TRAFİK KURAL DIŞI HAREKETLER

Trafikte makas atan ve diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde hareket eden sürücüler, 90 bin lira ceza ile cezalandırılacak.

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME ZORUNLU HALE GELİYOR

Saldırı amacıyla araç takip eden veya ters yönde giden sürücüler, ehliyetlerini iade alabilmek için psikoteknik değerlendirmeden geçmek zorunda kalacaklar.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ KURALLARINA UYMAYAN AĞIR CEZA ALACAK

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira, ambulans veya itfaiyeye yol vermeyenlere ise 46 bin lira ceza uygulanacak.

HIZ SINIRLARINDAN TAVİZ YOK

Karayolları Trafik Kanunu’nda hız sınırlarına uyma zorunluluğuna dair maddeler de düzenlenerek, trafik ihlalleri sonucunda verilecek cezalar artırılacak. Yerleşim yeri içinde hız sınırlarını aşan sürücülere 2 bin liradan 30 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

TRAFİK ZABITASI YETKİLERİ ARTIRILIYOR

Trafik zabıtaları, otoyolların yönetimi için İçişleri Bakanı tarafından genel zabıta olarak görevlendirilebilecek. Yetersiz olduğu durumlarda, genel zabıtalar trafiği düzenleme görevini üstlenecekler.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARDA İZİN ZORUNLULUĞU

Özellikli yük taşımacılığı için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gerekecek. Hizmet bedeli ve izin şartları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

“DUR” İHTARINA UYMAYANLARA CİDDİ CEZA

Polis tarafından verilen “dur” ihtarına uymayan sürücüler 200 bin lira ceza alacak ve ehliyetleri 60 gün geri alınacak.

PLAKA CEZALARI ARTIRILDI

Ayrıca, yönetmelikte belirtilen plakalara uymayan sürücülerin cezası 4 bin lira olacak ve araçları uygun hale gelene kadar trafikten men edilecek. Sahte veya yanlış plakalarla yakalanan sürücülere 140 bin lira ceza uygulanacak.