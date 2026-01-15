Trafik İhlallerine Ceza Düzenlemesi: 200 Bin TL Cezalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapan teklifin görüşmeleri sürerken, 10 yeni madde daha kabul edildi. Meclis’ten onaylanan bu maddelerle birlikte trafik ihlallerine uygulanan para cezaları artırılarak daha caydırıcı hale getirildi. Yeni düzenlemeyle bazı ihlaller için uygulanacak idari para cezalarının 200 bin liraya kadar çıkabileceği belirtildi.

BÜYÜK CEZALAR GELİYOR

Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanan kişilere 40 bin lira para cezası uygulanacak. Daha ciddi bir yaptırım ise, ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alınmış olmasına rağmen araç kullananlar ile sürücü belgesi iptal edilmişken direksiyon başına geçenler için getirildi. Bu sürücülere kesilecek olan idari para cezası miktarı 200 bin lira olacak.

ARAÇ SAHİPLERİ DE CEZALANDIRILIYOR

Aynı zamanda, ehliyeti iptal edilen bireylere araç kullandıran araç sahiplerine de, araçların tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu yeni düzenlemeyle trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.