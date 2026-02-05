Trafik İhlallerine Yeni Cezalar: TBMM’den Onay Alındı

Trafikte görülen basit kural ihlalleri, zaman zaman ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Cezalara rağmen bazı sürücüler belirli kurallara uymaktan kaçınıyor ve bu durum, büyük mal ve can kayıplarına yol açıyor. Yeni kanun teklifiyle trafik ihlallerine verilen cezaların önemli ölçüde artırılması öngörülüyor. TBMM Genel Kurulunda, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerin altı maddesi kabul edildi.

DRİFT ATAN SÜRÜCÜLERE CEZALAR ARTTI

Söz konusu kanun teklifiyle kamuoyunda “drift atmak” olarak adlandırılan eylemleri gerçekleştiren sürücülere uygulanacak cezalar yeniden düzenleniyor. Motorlu bisiklet ve motosiklet gibi araçların İzinsiz ve izinsiz gösteriler dışında tek tekerlek üzerine, sele yatarak veya üzerine kalkarak, kendi etrafında dönerken veya tekerleği kaydırarak sürülmesi yasaklanıyor. Bu kurallara uymayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç bir süre trafikten men edilecek. Geri alınan sürücü belgeleri, belirtilen sürenin ardından sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçmesi ve idari para cezasının tamamının ödenmiş olması şartıyla iade edilecek. Bir kez daha aynı durum yaşandığında sürücü belgesi iptal edilecek.

BİSİKLET VE ELEKTRİKLİ SKUTER CEZALARI

Önergeyle, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca, bu araçların taşıt yollarında kullanılmasının yasak olduğu durumlarda, yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeyenlere de idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Otoyolda Elektrikli Skuter Kullanım Cezası

Ayrı bisiklet yolu veya şeridi bulunmadığı takdirde, elektrikli skuter sürücülerinin belirli yolları kullanmaları yasaklanıyor. Otoyolda veya azami hız sınırı 50 kilometreyi aşan karayollarında elektrikli skuter kullananlara 5 bin lira ceza verilecek. Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen kişilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alması zorunlu hale geliyor. Yetki belgesi alınmadan faaliyet gösterenler, 86 bin 900 lira idari para cezası ile karşılaşacak.

DRİFTİN CEZASI 140 BİN LİRA

Kural dışı dönüşler sırasında el freninin çekilmesi gibi eylemler için 140 bin lira ceza uygulanacak. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine de benzer şekilde 46 bin lira ceza kesilirken, sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınacak.

Yük Taşıyan Araçlara Yeni Düzenlemeler

Kabul edilen düzenlemelere göre, yüklü ve yüksüz araçların taşıması izin gerektiren yüklerle alakalı yükleme işlemleri belirli kurallara tabi olacak. Araçların uygun yüklenmemesi durumunda ağır para cezaları olacak.

Kısa Dönem Kış Lastiği Kullanımı

Araçların kış lastiği kullanımı zorunlu hale getiriliyor. Yetkililer, bu hususta ceza uygulamakla yetkilendiriliyor. Kış lastiği bulundurmayan araç sürücülerine idari para cezası uygulanacak.

GENEL KURUL YARIN DEPREM İÇİN TOPLANACAK

Aynı zamanda Genel Kurul’da kanun teklifinin altı maddesi kabul edildikten sonra yine birleşime ara veriliyor. Genel Kurul yarın, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketini görüşmek üzere toplanacak. Siyasi parti gruplarına bu toplantıda 20 dakika söz verilecek ve başka bir konu görüşülmeyecek. Meclis Başkanvekili, oturumu yarın saat 14.00’te toplanacak şekilde kapattı.