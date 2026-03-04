Trafik Kanunu Değişikliklerinde Hız Sınırları Toleransı Açıklığa Kavuşturuldu

Trafik Kanunu’ndaki yapılan değişiklikler 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerlilik kazandı. Yapılan yeniliklerle birlikte, kanuna pek çok yeni madde eklendi ve şehir içi ile dışındaki hız sınırları hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılıyor.

YÜZDE 10 RADAR TOLERANSI KALDIRILDI MI?

Şehir içindeki hız limitlerinde radarlar için geçerli olan yüzde 10 yanılma payının kaldırıldığı, dolayısıyla hız limitinin yüzde 6 oranında aşılması durumunda ceza uygulanacağı iddia ediliyor. Ancak bu açıklamalar yanlıştır. Kanun değişikliği ile hız cezalarının geçmişteki oransal artış yerine, kademeli rakamsal artışa geçildi ve yerleşim yeri içi ile dışı arasında bir ayrım yapıldı.

YÜZDE 10 RADAR TOLERANSI DEVAM EDİYOR

Yeni düzenleme ile birlikte, yüzde 10 tolerans durumu devam etmektedir. Yani, hız sınırlarını yüzde 6 gibi bir oranla aşmak gibi bir durum söz konusu değildir. Kanuna göre otomobiller için yerleşim yeri içinde hız sınır 50 km/saat olarak belirlenmişken, bu sınırı 5 km/saat daha aşan sürücülere 56 km/saat hızla radara yakalandıkları takdirde ceza uygulanacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, 2025 ekim ayında yapılan benzer açıklamalarda, “Yerleşim yerlerinde 50 km/saat olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/saat üzerinden verilmektedir.” demişti. Yapılan yasal değişiklikle birlikte önceden uygulanan yüzde 10 tolerans süreci devam etmektedir.

ŞEHİR DIŞINDA HIZ LİMİTİ 10 KİLOMETRE AŞILABİLİR

Yasanın öngördüğü hız limitleri, şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet otoyollarında 130 km, yap işlet devret otoyollarında ise 140 km olarak belirlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre sürücüler bu limitleri 10 km aşabilir. Örneğin, 90 km hız sınırı olan yolda 100 km, 110 olan yolda 120 km, 130 olan yolda 140 km, 140 km olan yolda ise 150 km sürat ile radara yakalandıklarında ceza uygulanacaktır.

YERLEŞİM YERİ İÇİNDE HIZ SINIRLARI VE CEZALARI

Kanun değişikliğine göre, şehir içinde 50 km/saat olan hız sınırının ihlalinde, 56 km/saat ve üzerindeki hızlar için ceza uygulanacaktır. Bu uygulamasında, 6 ila 10 km/saat aşımında 2 bin lira, 11 ila 15 km/saat aşımında 4 bin lira, 16 ila 20 km/saat aşımında 6 bin lira, 21 ila 25 km/saat aşımında 8 bin lira gibi kademeleri bulunmaktadır.

EHLİYETE EL KOYMA KARARI ALINABİLİR

Yeni düzenlemedeki bir diğer önemli husus, hız limitinin şehir içinde 46 km/saat aşılması durumunda ciddi yaptırımların uygulanmasıdır. Örneğin, 96 km/saat hız ile kural ihlali yapan bir sürücüye 20 bin lira ceza kesilecek ve ehliyete 30 gün süreyle el konulacaktır. Hız sınırını 56 km/saat aşanlar için 60 gün, 66 km/saat aşanlar için ise 90 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA HIZ SINIRLARI VE CEZALARI

Yerleşim yeri dışında 90 km, 110 km, 130 km ve 140 km hız sınırlarının ihlali durumda uygulanacak cezalar da belirlendi. 11 ila 15 km/saat aşımında 2 bin lira, 16 ila 20 km/saat aşımında 4 bin lira, 21 ila 25 km/saat aşımında 6 bin lira gibi cezalar uygulanacaktır. Hız limiti aşıldıkça cezalar da kademeli olarak artacaktır.

HESAP HATASI YAPMAMAK GEREKİYOR

Sürücülerin hız limiti toleranslarını hesaplarken dikkat etmeleri ve yanlış değerlendirmelerden kaçınmaları gerekiyor. Örneğin, 130 km/saat sınıırına sahip bir yolda, yüzde 10’luk bir tolerans hesabı yapmak yanıltıcı olabiliyor; bu yolda 10 km/saat aşım hakkı vardır.

18 BİN 371 LİRA DAHA FAZLA CEZA KESİLECEK

Eski sistemde hız sınırını yüzde 30 oranında aşan sürücülere 2 bin 719 lira ceza kesilmekteyken, yeni sistem ile bu rakam 4 bin liraya çıkarılmaktadır. Eski sistemde, hız sınırı ihlalinde en yüksek ceza 11 bin 629 lira iken, yeni düzenlemede bu tutar 30 bin liraya yükseldi ve sonuç olarak, hız limitlerini aşan sürücülere 18 bin 371 lira daha fazla ceza kesilecektir.