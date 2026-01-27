Trafik Magandası Kapkaç Yaparken Kameralara Yansıdı

Dehşete Düşüren OLAY

Dün saat 16.00 sularında Karabağlar’da şaşkınlık yaratan bir olay meydana geldi. İki araç sürücüsü arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Kısa zaman içinde büyüyen tartışmanın ardından 29 yaşındaki İ.K., aracından almış olduğu demir sopa ile diğer sürücünün ayaklarına vurarak saldırıda bulundu. Saldırgan, sonrasında aracının bagajından çıkardığı bir döner bıçağıyla mağduru bir kasap dükkanına kadar kovaladı. Olay sırasında yanında bulunan ve saldırganın akrabası olduğu düşündürülen bir kadının yatıştırma çabaları ise sonuç vermedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI, TANINDI

Yaşananlara dair görüntülerin sosyal medya üzerinden yayımlanmasının ardından, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Uygulamalar neticesinde, saldırganın 35 FA 0333 plakalı aracın sürücüsü İ.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin görüntülerdeki trafik ihlallerini kendisinin yaptığı kabul edildi.

EHLIYETİ 2045 YILINA KADAR İPTAL EDİLDİ

Emniyet yetkilileri tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, İ.K.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde birçok ihlal nedeniyle ceza uygulandı. Plaka takmamak, görüşü engelleyen aksesuar kullanmak, daha önceden sürücü belgesinin iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, karayolu üzerinde duraklamak ve kamu huzurunu bozacak biçimde araç kullanmak gibi toplamda 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ceza puanının dolması nedeniyle sürücünün ehliyeti 2045 yılına kadar iptal edilirken, aracı da trafikten men edildi. Ek olarak, gözaltına alınan İ.K. hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlamasıyla adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.