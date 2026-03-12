Trafikte APP Plaka Kullanımına Yeni Yaptırımlar

trafikte-app-plaka-kullanimina-yeni-yaptirimlar

Trafik Ceza Kanunu’ndaki güncellemeler, standartlara uymayan plaka kullanımını önemli yaptırımlara tabi tutuyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve trafik denetimlerinde plakaların doğru bir şekilde okunabilmesi adına oluşturulan yeni yönetmelik, APP plaka kullanımını yasaklıyor. Yetkisi olmayan kişiler tarafından değiştirilmiş plakalar, teknik açıdan standartlara uygun olmadıklarında sürücüler ciddi para cezaları ile karşılaşabiliyor. APP plaka kavramı nedir ve nasıl tespit edilir? APP plaka cezası 2026 yılına kadar nasıl uygulanacak? İşte, detaylar…

APP PLAKA KULLANIMINA YENİ SORUMLULUKLAR

İçişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, APP plaka kullanımına dair cezai düzenlemeleri içeren yeni düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde “yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak” fiilini kapsayan idari para cezası miktarının artırılmasını içeren torba kanun değişikliği ile hayata geçiriliyor.

DENETİMLER 2026’YA KADAR ANCAK REHBERLİK OLACAK

Plaka değişim işlemleri sırasında yaşanan yoğunluk ve kuyruk sorunları üzerine İçişleri Bakanı Çiftçi’nin direktifleri doğrultusunda, denetimlerin 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarına yönelik olarak yürütüleceği bildiriliyor.

