Trafikte Kural İhlallerine Ağır Cezalar Uygulanacak

Trafikte kural ihlalleri için uygulanan yaptırımlar önemli ölçüde artırıldı. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri içeren düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla birlikte para cezaları yükseltilirken, ehliyet ve araçlara getirilen yaptırımlar da daha sert hale geldi. Artık bu kurallara uymayan sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak ve ayrıca araçları trafikten men edilecek.

TAKİP EDENLER İÇİN YÜKSEK CEZA

Yeni düzenlemeye göre, başka bir aracı bilerek takip eden ya da bu amaçla aracından inerek sürücüyü tehdit eden kişilere 180 bin lira idari para cezası kesilecek. Söz konusu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle alınacak. Ayrıca, olayda kullandıkları araçlar da 30 gün boyunca trafikten men edilecek.