Trafikte Kurallara Uymayanlara Af Yok!

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde trafik denetimleri ekipler tarafından kararlılıkla sürdürülüyor. Bu denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edilerek gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda son uygulamaların detaylarını aktararak, “Lütfen trafik ışıklarına uyalım” mesajını verdi. Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerince trafik ışık ihlali yüzünden 369 bin 457 araca/sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle 137 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade etti ve “Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın” şeklinde uyardı.

YOLCULUKLARIN ANLAMINI VURGULADI

1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, bu dönemde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere dair şu bilgileri paylaştı: Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 1-8 Mayıs 2025 tarihlerinde tam olarak 3 milyon 600 bin 17 aracı denetledi. İzin verilmeyen cihazları kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlali yapan 149 bin 311, periyodik muayenesini yaptırmamış 27 bin 818, emniyet kemeri takmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 7 bin 474 sürücüye de işlem uygulandı. Bu işlemlerle birlikte toplamda 498 bin 666 araca/sürücüye gerekli işlemler yapıldığını vurguladı. Yerlikaya, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” dedi.