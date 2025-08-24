Trafikte Yol Kesene Hapis Cezası Uygulanacak

ETKİLİ ÖNLEMLER ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumun güvenliğini tehdit eden olaylara karşı etkili tedbirler alınacağını ifade etti. Ayrıca, 11. Yargı Paketi’nde bazı değişikliklerin yapılacağı müjdesini verdi. Tunç, Trabzon’un Çaykara ilçesinde gerçekleşen gelin çıkarma merasimi sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığını da belirtti. Bunun yanı sıra, İstanbul Eyüpsultan’da bir kadın sürücünün önünü kesip araca saldıran şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamasında, toplumun huzurunu tehdit eden eylemlere karşı almaya hazırlandıkları tedbirleri vurguladı. Hazırlanan yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını ve TBMM Adalet Komisyonu’nda onaylandığını kaydetti. Tunç, “Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirilecektir.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Buna göre, trafikte yol kesmenin müstakil bir suç olarak düzenlendiğini ve caydırıcı yaptırımların belirlendiğini ifade etti. “Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecek. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.” açıklamasında bulundu.

CEZALARDA ARTIRIM YAPILACAK

Bakan Tunç, ses ve gaz fişeği atabilen silahların da suç kapsamına alınacağını belirtti. Bu kapsamda, bazı durumlarda cezaların yarı oranında artırılacağını anlattı. Meskûn mahalde silahla ateş etme suçu için mevcut cezanın 6 aydan 3 yıla kadar olduğu belirtilirken, yeni düzenlemeyle bu cezanın 1 yıldan 5 yıla kadar çıkarılacağı aktarıldı. Aynı zamanda, “Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınmakta ve 6 aydan 3 yıla kadar müstakil ceza belirlenmektedir.” dedi. Düğün veya nişan gibi etkinliklerde bu fiilin işlenmesi durumunda verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı bilgisi verildi. Bakan Tunç, “Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını tehlikeye atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.” diye ekledi.