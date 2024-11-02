Tren İstasyonunda Çökme Olayı: 13 Ölü

OLAY YERİNDE ÇÖKME YAŞANDI

Sırbistan’da öğle vakitlerinde Novi Sad’daki tren istasyonunun beton sundurması gizemli bir sebepten dolayı çöktü. Çökmenin meydana geldiği nokta enkaz altında kalan 13 kişinin ölümüne neden oldu, 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, birimlerden bilgi aldı.

İNŞA TARİHİ VE ARAŞTIRMA

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada yapının 1964 yılında inşa edildiğini, olayın derinlemesine araştırılacağını ve her türlü ihmali bulunanların gereken şekilde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Bakan Dacic, enkazdan 5 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması ile birlikte ölü sayısının 13’e yükseldiğini ifade etti. Dacic, enkaz altında başka kimsenin kalmadığını düşündüklerini ve hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 3’ünün durumunun kritik olduğunu aktardı.

Ayrıca, enkazdan kurtarılan ve iletişim kurulan 2 kişinin bulunduğu bilgisi de verildi. Dacic, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ve olay yerinde 80 çalışanın görev aldığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI DA OLAY YERİNE GİTTİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olayın meydana geldiği alana gelerek bakanlardan bilgi aldı. Hükümet, bu trajik olayın anısına 2 Kasım tarihini ulusal yas günü olarak ilan etti.