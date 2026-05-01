TRT 62 Yaşında: Türkiye’nin Görsel Hafızası Yeniden Kutlandı

Türkiye, iletişim alanında tarihi bir gelişmeye imza atarak, 1 Mayıs 1964’te Radyo Televizyon Kurumu’nun kurulmasına dair yasayı onayladı.

TRT’NİN ÖNEMİ

Yayıncılığın öncüsü konumundaki TRT, Türkiye’nin görsel ve işitsel hafızasını oluşturarak pek çok ilke ve tarihi anı ekrana taşıdı. 62 yıllık deneyimiyle doğru yayıncılık anlayışını sürdürmeyi başarıyor.

İLK YAYINLAR 1968’DE

TRT’nin ilk deneme yayınları, 31 Ocak 1968 tarihinde Ankara Mithatpaşa Stüdyosu’nda başlayarak yeni bir dönemin habercisi oldu. 62 yılda pek çok yeniliğe imza atan TRT, siyah beyaz yayınlarla başladığı süreçte şimdi 41 dil ve lehçede yayın yapıyor, 18 kanalıyla geniş bir kitleye ulaşıyor.

KÜRESEL MEDYA AĞI

TRT, günümüzde haber, spor, belgesel, çocuk programları, kültürel içerikler ve dijital platformlarla geniş bir medya ağı oluşturuyor. Kamu yayıncısı olarak, güçlü kadrosuyla yeniliklerini sürdürerek tarihi diziler ve dikkat çekici yapımlarla izleyicilerini ekran başına topluyor.

KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Birçok isim, TRT’nin 62. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin geçmişi ve geleceği arasında güçlü bir köprü kuran, kamu yayıncılığı sorumluluğuyla hareket ederek hakikati duyurmak için kararlılıkla çalışan TRT’nin 62. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kutlama mesajında, “Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 62. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyoruz. TRT, ülkemizin güvenilir haber ve yayın adresi ve küresel bir odaktır” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI’DAN MESAJ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT’nin 62 yılı aşkın süredir hafıza inşa eden bir çınar olduğunu, Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye’nin küresel anlatı gücünü artıran bir yayıncılık vizyonunu sürdürdüğünü dile getirdi. “Bu büyük yürüyüşte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GENEL MÜDÜR SOBACI’DAN KUTLAMA

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise, sosyal medya üzerinden minnet duygularını ifade ederek, “TRT bugün 62 yaşında. Kurumumuz; yayınlarını yedi kıtaya ulaştırarak saygın bir kamu yayıncısı haline gelmiştir. ‘TRT hem bellektir hem gelecek’” sözleriyle duygularını paylaştı.