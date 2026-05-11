TRT Sunucusu Işıl Açıkkar Kriz Yaratan Konuşmasıyla Gündemde

Işıl Açıkkar’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar, 10 Mayıs Anneler Günü’nde yayınlanan bültendeki konuşmasıyla sosyal medya gündeminde yerini aldı. Açıkkar’ın canlı yayındaki sözleri, hızla birçok kullanıcı tarafından paylaşıma konu oldu.

“BEN DE BİR PATİLİ ANNEYİM” AÇIKLAMASI

Açıkkar, canlı yayında “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi; ben de bir patili annesiyim” dedi. Sunucunun evcil hayvan sevgisini ifade eden bu sözleri, sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KOPTU

Açıkkar’ın açıklamalarının ardından sosyal medya platformlarında pek çok paylaşım gerçekleştirildi. Bazı kullanıcılar Açıkkar’ı desteklerken, bazıları ise yaptığı açıklamaları eleştirdi. Tartışmalar, hızlı bir şekilde gündemin ön sıralarına yerleşti.

GÖREVDEN ALINDIĞI İDDİALARI ORTAYA ATIYOR

Sosyal medyada patlak veren tartışmaların akabinde, Açıkkar’ın ana haber sunuculuğu görevinden alındığı iddiaları gündeme geldi. Ancak TRT tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

