Trump, 83,3 MİLYON DOLAR ödeyecek

TEMYİZ MAHKEMESİ’NDEN TRUMP’A KÖTÜ HABER

Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’a kötü bir haber vererek, 2019’da E. Jean Carroll’a ait tecavüz suçlamalarını reddettiği için yazarın itibarını zedelediği yönündeki kararı onayladı. Mahkeme, Trump’ın söz konusu eylemin başkanlık dönemi içinde gerçekleştiği için dokunulmazlık sahibi olması gerektiği ve bu suçtan ceza almaması gerektiği savını da geri çevirdi.

TAXİK HABERİ ALINDI

Üç yargıcın ortak kararıyla, “83,3 milyon dolar tazminat hükmünün, davanın olağanüstü ve vahim koşulları göz önünde bulundurulduğunda makul” olduğu ifade edildi. Yargıçlar, cezai tazminatı onama nedenini Trump’ın ifadelerinin iftira niteliği taşıyan ilk yargı kararından sonra bile Carroll’u tekrar tekrar inkar etmesine ve kamuoyu önünde eleştirmesine dayandırdı.

Trump’ın savunma ekibi, gün içinde yaptıkları açıklamada, “Başkan Trump, ABD’yi yeniden büyük yapma misyonuna odaklanmış durumda ve kendisi bu Liberal Yargı-Savaşı ekibine karşı kazanmaya devam edecektir” denildi. Açıklamada, “ABD halkı, yargı sistemimizin siyasallaştırılmasına derhal son verilmesini talep etmektedir” ifadesi yer aldı. Biden yönetimi ve Demokratlar tarafından finanse edilen suçlamaların sona ermesi çağrısında bulunuldu.

CARROLL’IN AVUKATI KONUYA YANIT VERDİ

Carroll’ın avukatı Roberta Kaplan, “Adaletin sonunda yerini bulabilmesi için temyiz sürecinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Temyiz Mahkemesi, 70 sayfalık kapsamlı bir kararla, E. Jean Carroll’un doğru söylediğini ve Başkan Donald Trump’ın ise doğruyu söylemediğini onaylamıştır” açıklamasında bulundu.

CİNSEL SALDIRI İDDİALARI

Trump’ın cinsel saldırı ve iftira ile suçlandığı olay, 1995 sonu veya 1996 yılı başında Manhattan’daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında geçiyor. Carroll, Trump’ın burada kendisine tecavüz ettiğini iddia ediyor ve ardından Donald Trump’ı yaptığı açıklamalarla itibarını zedelemekle suçluyor. Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, daha önce 13 Haziran’da Trump’ın Carroll’a cinsel saldırıda bulunmak ve iftiradan suçlu bulunduğu yönünde 5 milyon dolarlık tazminat kararını da onayladı. Trump, bu karar için Yüksek Mahkemeye başvurma şansına sahip. Tüm suçlamaları reddeden Trump, bu yargı süreçlerini Demokratların yürüttüğü bir komplo olarak tanımladı ve Carroll’ın “tipi olmadığını” belirtti. Carroll, “Not My Type: One Woman vs. a President” başlıklı bir kitap kaleme almıştı.