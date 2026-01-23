trump-a-jpmorgan-ve-ceo-suna-5-milyar-dolar-dava

ABD Başkanı TRUMP’TAN JPMORGAN CHASE’E DAVA

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü yatırım bankası JPMorgan Chase ve bankanın CEO’su Jamie Dimon’a karşı 5 milyar dolarlık bir dava açtı. Miami’deki mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, JPMorgan Chase’in etik ilkelerinin ihlal edildiği vurgulanarak, bankanın Trump ve bazı şirketlerine ait birçok bankacılık hesabını tek taraflı olarak, herhangi bir ön bildirim ya da çözüm önerisi sunmaksızın kapattığına dikkat çekildi.

SÜREÇ VE ZARARLAR

Dilekçede, Trump ve şirketlerinin JPMorgan Chase aracılığıyla uzun yıllar boyunca “yüz milyonlarca dolarlık” işlemlerde bulunduğu ve 19 Şubat 2021 tarihinde herhangi bir uyarı ya da gerekçe olmaksızın, Trump ve bağlı şirketlere ait hesapların 19 Nisan 2021 tarihine kadar kapatılacağının bildirildiği belirtildi.

“SİYASİ MOTİVASYON” İDDİASI

Dilekçede, JPMorgan Chase’in aldığı bu tek taraflı kararın “siyasi ve sosyal motivasyonlar” doğrultusunda olduğu ve bankanın “Trump’tan ve muhafazakar siyasi görüşlerinden uzaklaşması gerektiğine” dair düşünceleri içerdiği ifade edildi. Trump ve şirketlerinin bu durumdan kaynaklı olarak maddi ve itibar kaybı yaşadığı kaydedilirken, en az 5 milyar dolar tazminat talep edildiği vurgulandı. Trump, 17 Ocak’ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 6 Ocak protestoları sonrası kendisine yönelik banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase’e dava açacağını bildirmişti.