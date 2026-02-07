Trump Açıklama Yaptı: İran Görüşmeleri Verimli Geçti

Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen İran-ABD müzakereleri sonrası ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek bir sonraki görüşmenin gelecek hafta gerçekleşeceğini duyurdu.

GÖRÜŞMELERİN VERİMLİLİĞİ

Trump, açıklamalarında, “İran’la görüşmeler iyi geçti ve bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle müzakerelerin mevcut durumunu özetledi.

GELECEK İSTİŞARELER ÖNEMLİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Maskat’taki görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu iyi bir başlangıçtı ancak sürecin nasıl ilerleyeceği, başkentlerde yapılacak istişarelere ve bundan sonra nasıl devam edileceğine dair alınacak kararlara bağlı.” dedi. Arakçi, görüşmelerin devam etmesi konusunda prensipte mutabakata varıldığını ancak zamanlama, yöntemin ve tarihin belirleneceğinin Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla yürütülecek istişarelerle netleşeceğini belirtti.