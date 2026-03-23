Tüm Okullarda Finansal Okuryazarlık Dersi Başlıyor

Yarın, Türkiye genelindeki tüm okullarda ilk ders “finansal okuryazarlık” olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tanımlanan “okuryazarlık becerileri” içinde finansal okuryazarlık, önemli bir beceri alanı olarak belirleniyor. Bu beceri, yaşamla ilişkili öğrenme yaklaşımı doğrultusunda, öğrencilerin bilinçli bireyler olarak yetişmelerine destek veren temel alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

TYMM İLE UYUM

Bakanlık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olarak öğrencilere yönelik Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademi platformlarına birçok içerik geliştiriyor. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu ile işbirliği içerisinde finansal okuryazarlık üzerine kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede, tüm öğrencilerin finansal okuryazarlık konusundaki farkındalık düzeylerinin artırılması hedefleniyor. Yarın, temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki bütün okullarda birinci ders saatinin “finansal okuryazarlık dersi” olarak işleneceği belirtiliyor.

DERS MATERYALLERİ EBA’DA

Öğretmenlerin branşları ne olursa olsun, ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden erişime sunuldu. Finansal okuryazarlık dersinde, öğrencilere dijital dünyanın finansal risklerine dair farkındalık kazandırılması amaçlanıyor. Derste, teknoloji ve dijital platformların hayatımızdaki rolüne dair bilgiler verilecek ve bu platformların kötü niyetli kişilerce dolandırıcılık yöntemleri için nasıl kullanılabileceği üzerinde durulacak.

AÇIKLAMALAR VE FARKINDALIK

Ders kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı öğrencilere uyarılar yapılacak. Ayrıca, bütçe planlama ve kaynakların etkin kullanımı gibi konularda öğrenciler bilgilendirilecek. Finansal okuryazarlık dersi ile öğrencilere, teknolojinin ve dijital platformların günlük yaşamlarındaki öneminin yanı sıra finansal faaliyetlerdeki yerini kavratmak hedefleniyor. Ders planları ve içeriklerine EBA’nın “finansal okuryazarlık” alanından da ulaşmak mümkün.

