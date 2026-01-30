Trump Açıklıyor: Fed Başkanlığına Kevin Warsh Aday Gösterildi

ABD BAŞKANINDAN FED BAŞKANLIĞI İÇİN YENİ ADAY

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Reserve (Fed) başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Warsh, ekonomi politikası tartışmalarında yeniden dikkat çekmeyi başardı. Enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaşmanın küresel piyasalarda belirleyici olduğu bu dönemde, Warsh, 2008 küresel finans krizindeki etkisi ve sonrasında uygulanan gevşek para politikalarına yönelik eleştirileriyle gündeme geliyor.

KÜRESEL FİNANS KRİZİ DÖNEMİNDEKİ ROLÜ

Kevin Warsh, 2006-2011 yılları arasında ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bu dönem, dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından atanan Warsh’ın, 2008 küresel finans krizi sırasında Fed’in kritik karar alma süreçlerinde yer aldığı bir zaman dilimiydi. Fed Başkanı Ben Bernanke ile yakın işbirliği içinde çalışan Warsh, büyük finansal kuruluşların iflası, kredi piyasalarındaki duraklama ve artan sistemik riskler karşısında alınan acil önlemlerde önemli bir rol üstlendi. Bu dönemde yürütülen bankacılık kurtarma programları ve olağanüstü parasal araçların devreye alınması, bu sürecin temel unsurları arasında yer alıyordu.

GEVŞEK PARA POLİTİKALARINA ELEŞTİRİLERİ

Fed’den ayrıldıktan sonra Kevin Warsh, uzun süreli düşük faiz politikaları ve büyük ölçekli varlık alımı uygulamalarına (niceliksel gevşeme) yönelik eleştirileriyle dikkatleri üzerine çekti. Warsh, bu tür politikaların finansal piyasalarda fiyat dengesizliklerine yol açabildiği, aşırı risk alma davranışlarını teşvik edebildiği ve uzun vadede enflasyonist baskıları artırabileceği görüşüne sahip. Bu tutum, onu daha sıkı para politikaları ve fiyat istikrarına öncelik veren çevreler için dikkate değer bir referans noktası hâline getiriyor. Warsh, günümüzde Hoover Institution’da kıdemli araştırmacı olarak faaliyet gösteriyor ve Stanford Üniversitesi’nde para politikası, finansal düzenleme ve küresel ekonomik riskler konularında araştırmalar yürütüyor. Ayrıca, çeşitli hükümetler ve finansal kuruluşlar için danışmanlık hizmetleri de veriyor.

SİYASİ BEKLENTİLER

Deneyimi ve ekonomik görüşleri sayesinde Kevin Warsh, özellikle Cumhuriyetçilerin iktidarda olduğu dönemlerde ABD Hazine Bakanlığı ya da Fed Başkanlığı gibi önemli ekonomik görevler için potansiyel bir aday olarak anılıyor. Küresel merkez bankalarının enflasyon, yavaşlayan büyüme ve finansal dalgalanmalarla etkili bir şekilde mücadele etmeye çalıştığı bu dönemde, Kevin Warsh’ın para politikasının sınırlarına dair görüşleri, ekonomi politikası tartışmalarındaki etkisini sürdürmeye devam ediyor.