Trump: Beyaz Saray Saldırısında Bir Asker Öldü

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN SALDIRI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray çevresinde Ulusal Muhafız mensuplarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Saldırı sonucunda bir askerin yaşamını yitirdiğini, diğerininse kritik durumda olduğunu belirten Trump, saldırganın da güvenlik güçleriyle çatışma anında ağır yaralanarak kritik durumda olduğunu ifade etti. Trump, “Bu vahşet, ülkemize giren ve burada kalan insanlar üzerinde tam kontrol sağlamak kadar büyük bir ulusal güvenlik önceliğimiz olmadığını hatırlatıyor” diye konuştu.

TRUMP’TAN ‘KARADA MÜCADELE’ VURGUSU

Şükran Günü’nde görevli askerlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de konuşan Trump, son dönemde sayılarında artış gösteren Venezüellalı uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele ettiklerini vurguladı. “Elbette artık deniz yoluyla gelen çok fazla yok, bunu fark etmişsinizdir… Zaten çok şey yapıyoruz” diyen Trump, deniz yoluyla gelen kaçakçıların oranını neredeyse yüzde 85 oranında engellediklerini belirtti. “İnsanlar artık denizden sevkiyat yapmak istemiyor ve yakında kara yoluyla gelenleri de durdurmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.