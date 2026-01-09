Trump’dan İran’a Sert Uyarı: Müdahale Olabilir

Trump, konuşmasında İran’a ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. “İran çok büyük bir sorun yaşıyor. İnsanlar bazı şeylerin yönetimini ele geçirmiş gibi. Birkaç hafta önce bu mümkün görünmüyordu. Şu an durumu yakından izliyoruz” ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

GEÇMİŞTEKİ MÜDAHALELERİ HATIRLATTI

Müdahale seçeneğine vurgu yapan Trump, “Geçmişte yaptıkları gibi müdahale ederiz ve canını acıtacakları yerden vururuz. İran’a gireceğiz anlamına gelmiyor ama vuracağız anlamına gelebilir bu” sözleriyle dikkat çekti.

OBAMA’DAN FARKLI YOL

Başkan Obama dönemine de bir gönderme yapan Trump, “Başkan Obama bunu yapmaktan geri çekilmişti. İran’da yaşananlar izlemesi harika şeyler. İran halkına çok kötü davrandı, şimdi bedelini ödüyorlar” şeklinde konuştu.

DEVAMLI GÖZLEM ALTINDA

Son olarak, “Neler olduğunu göreceğiz, yakından izliyoruz” ifadesiyle durumu sürekli takip ettiklerini vurguladı.