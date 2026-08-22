Trump, Dana Tarifelerini Geçici Olarak Askıya Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü ithal sığır etine uygulanan tarifeleri geçici olarak durdurma kararını savundu ve üreticilerin eleştirilerine rağmen geri adım atmayacağını söyledi. Trump, Güney Carolina’ya gitmek üzere yola çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sığır eti fiyatlarını düşürmek istiyoruz. Fiyatları biraz aşağı çekeceğiz. İnsanların istediği bu, seçmenlerin istediği bu ve benim istediğim de bu” dedi. Çiftçileri “benim insanlarım” olarak nitelendiren Trump, “Harika bir iş çıkardılar. Ancak biraz yardıma ihtiyacımız olduğunu kabul ediyorlar” ifadelerini kullandı.

TARİFELER 90 GÜN BOYUNCA ASKIYA ALINDI

Trump, Cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada ABD’nin önümüzdeki 90 gün boyunca 300 bin metrik ton kıyma için kota dışı tarifeleri uygulamayacağını duyurmuştu. Başkan, hangi ülkelerle anlaşma sağladığını ise açıklamadı. Trump, “Hangi ülkeler olduğunu söylemek istemiyorum. Birkaç ülke var. En yüksek kalitede sığır eti gönderecekler ve bu bizim ihtiyacımız olan bir şey” dedi.

ÜRETİCİ BİRLİĞİNDEN SERT TEPKİ

Ulusal Sığır Yetiştiricileri Birliği, Trump’ın açıklamasına sosyal medya üzerinden sert bir dille karşı çıktı. Birlik, “Amerika’daki hiçbir buzağı üreticisi artan ithalatı talep etmiyor. Amerikalı çiftçileri ve yetiştiricileri, yabancı rakiplerin kalitesiz ürünleriyle baltalamak, piyasa güveni oluşturmaz ve sürünün yeniden büyümesini teşvik etmez” açıklamasını yaptı.

SENATÖRLERDEN ART ARDA ELEŞTİRİLER

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, bu ayın başında Illinois, Joslin’deki Tyson sığır eti tesisinin kapanması ve Beyaz Saray’ın son geçici kararının ardından sığır eti piyasaları için endişeli olduğunu belirtti. Iowa’lı senatör sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Illinois’deki Tyson kapanışının ardından geçen hafta sığır eti piyasaları için endişeliyim. Şimdi de Başkan Trump’ın sübvansiyonlu sığır eti ithalatını geçici olarak açma kararı var. Amerikalı sığır yetiştiricileri, Amerika Birleşik Devletleri’nin öncelikleri kapsamında her zaman birinci sırada yer almalı” ifadelerini kullandı. Grassley ayrıca, ekran solucanıyla mücadelede ilerleme kaydedilmesi ve yerli sürünün genişletilmesi gerektiğini de vurguladı.

SHEEHY'DEN BAŞKANA YIL BOYUNCA SÜREN UYARI

Grassley yalnız değildi. Montana’lı Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy de Trump’ın kararına karşı çıkan isimlerden oldu. Sheehy, bir yıldır başkana bu adımı atmamasını tavsiye ettiğini belirtti. Sheehy, X hesabından yaptığı açıklamada, “Bir yıldır Başkan Trump’a bu yönde hareket etmemesini tavsiye ettim. Amerikalı yetiştiriciler onlarca yıldır paketleyici tekeliyle mücadele ediyor. Bu karar onlara daha fazla zarar verecek. Bunların çoğu MAGA Cumhuriyetçisi” dedi. Trump’ın Amerikalı tüketiciler için fiyatları düşürme niyetinin “kalbinin doğru yerde olduğunu” gösterdiğini kaydeden Sheehy, ekran solucanının fiyatları etkilediğine de dikkat çekti. Sheehy, “Ancak gerçek şu ki bu eylem, Amerikalı yetiştiricilerin sürümüzü yeniden inşa etmesini ve Amerikan halkı için fiyatları düşürmesini zorlaştıracak. En önemlisi, bu ülkeyi besleyen çiftçi ailelerimize zarar verecek” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN SAVUNMA

Beyaz Saray başkan yardımcısı Stephen Miller, Sheehy’nin yorumlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Hiçbir yönetim bu yönetim kadar çiftçi yanlısı olmadı. USDA bünyesinde gıda tedarik zincirimizin güvenliğini sağlamak için olağanüstü adımlar atıyoruz” dedi. Miller, Meksika’da ekran solucanı salgını yaşandığını hatırlatarak, bunun “akut bir sorunu ele almak için yapılmış belirli ve geçici bir anlaşma” olduğunu vurguladı.