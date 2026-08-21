Trump, Darline Graham İçin Güç Gösterisi Yapıyor

Başkan Donald Trump, desteklediği üç adayın Cumhuriyetçi ön seçimlerdeki yenilgisinin ardından, Güney Carolina’da siyasi gücünün çok daha yüksek profilli bir testiyle karşı karşıya. Trump, Cuma gecesi Myrtle Beach’te, geç kardeşinin Senato koltuğu için desteklediği Senatör Darline Graham ile miting düzenleyecek. Graham’ın kampanyası, son münazarada Tayvan ve Güney Çin Denizi ile ilgili bir soruya “ulusal güvenlik konusunda o kadar bilgili olmadığını” söyleyerek yanıt verememesiyle sarsılmıştı.

Trump ve Graham ikilisi için kritik bir dönemeç yaşanıyor. Başkanın bazı sadık destekçileri, Beyaz Saray’ın yoğun çabalarına rağmen Salı günkü Cumhuriyetçi ön seçim ikinci turunda Trump’ın adayını açıkça reddediyor. Beyaz Saray’ın bu süreçte Trump’ın eski rakiplerini arayarak Graham’a destek vermeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Güney Carolina’daki bir yenilgi, ikinci dönem başkanının partisini aynı safta tutma kabiliyetini yeniden sorgulatacak.

Eski eyalet temsilcisi Adam Morgan, “Bütün dünya şu anda Güney Carolina’ya ve Darline Graham Nordone’a gülüyor” dedi. Morgan, Graham’ın rakibi Temsilci Ralph Norman’ı destekliyor ve Graham’ın münazaradaki hatasının Trump ve ekibi için ciddi bir “akıl sağlığı kontrolü” olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Perşembe itibarıyla Trump, Darline Graham’a verdiği desteğin arkasında durmaya devam ediyor. Beyaz Saray sözcüsü Allison Schuster, “Başkan Trump’ın onayı, Amerikan siyasi tarihinin en güçlü onayıdır” ifadelerini kullandı.

GRAPHAM'IN ÖN SEÇİMDEKİ ZAFERİ VE TRUMP'IN DEVREYE GİRMESİ

Trump, Graham’ın 11 Ağustos’taki ön seçimde ilk sırada bitirmesinin ardından partiyi arkasında birleştirmek için hızla harekete geçti. Graham, ikinci turu önlemek için gereken oy oranına ulaşamamıştı. Trump, o gece en az iki rakibini, Temsilci Russell Fry ve eski Vali Mark Sanford’u arayarak Graham’a destek vermelerini istedi.

Sonuçlar karışıktı. Fry, Graham’ı hemen desteklemeye hazır değildi ve Trump’ın en az bir telefon görüşmesinden üç gün sonra bunu kabul etti. Görüşmelerde Trump’ın Güney Carolina’ya gelerek Graham için kampanya yapması konuşuldu ve Fry, Myrtle Beach bölgesindeki kendi seçim bölgesini uygun bir yer olarak önerdi. Sanford ise ikinci turda tarafsız kalmayı sürdürürken, oğullarından biri Norman’ı destekledi.

İş insanı Mark Lynch, ön seçimi kaybettikten saatler sonra Norman’a desteğini açıkladı. Lynch, “Güney Carolina halkı, ‘Kraliçe Darline’ın, Washington’daki özel çıkarlar ve Demokrat PAC’leri tarafından senatör olarak atanmasını istemiyor” dedi.

MÜNAZARADAKİ TAYVAN ÇIKMAZI VE TEPKİLER

Graham, münazara sırasındaki hatasını küçümsemiş, Güney Carolina halkının “Güney Çin Denizi’nden çok cüzdanlarıyla ilgilendiğini” söylemişti. Çarşamba günü Florence’taki bir kampanya etkinliğinde izleyicilerden biri, münazara cevabının ardından Senato’da “güvenilirlik” konusunda endişesi olup olmadığını sordu. Graham, “Ulusal güvenlik önemli mi? Kesinlikle. Öğrenebilir miyim? Ben akıllıyım. Evet, öğreneceğim. Herkesin işinin ilk günü vardır” yanıtını verdi.

Münazarada moderatör gazeteci Greta Van Susteren, Graham’a Tayvan ve Güney Çin Denizi’nin “Amerika Birleşik Devletleri için ulusal güvenlik sorunları” olup olmadığını sormuştu. Graham, cevap vermekte zorlanmış, genel olarak orduya destek ifade etmiş ve ulusal güvenliğin “benim konum değil” olduğunu söylemişti.

Graham’ın ikinci tura kaldıktan sonra desteğini veren Cumhuriyetçi bir yasa koyucu, onun münazara performansını “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi ve “güven vermediğini” söyledi. “Bilmiyorum’ demekten daha iyi bir çıkış yolu bulamaması beni biraz şaşırttı. Bu hatayı bir daha yapmayacaktır, bundan eminim” dedi.

Dorchester County Cumhuriyetçi Parti Başkanı ve Graham eleştirmeni CJ Westfall, Graham’ın cevabının ardından eyaletteki Cumhuriyetçiler arasındaki mesajlaşma gruplarının hareketlendiğini belirtti. Westfall, “Bunu izleyenler en sadık Cumhuriyetçilerdi ve ikinci tur seçimi söz konusu olduğunda bu seçmenler en sadıkların en sadığıdır” dedi.

ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR VE KAMPANYA SERTLEŞİYOR

Graham’ın münazaradaki performansı, daha önce adaylığıyla ilgili çekincelerini dile getirmekten kaçınan Cumhuriyetçiler için bir dönüm noktası oldu. Eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, Lindsey Graham’ın ulusal güvenlik konusunda “bilgili” olduğunu ve bunun “miras alınacak bir şey olmadığını” söyledi. Heritage Foundation başkanı Kevin Roberts, Graham’ın cevabını “utandırıcı ve affedilemez” olarak nitelendirirken, eski Trump danışmanı Steve Cortes, “Kayırmacılık konusundaki bu gülünç deneye şimdi son verelim mi?” diye sordu.

Münazara sırasında Graham’ın Güney Carolina’nın nüfusunun 50 milyon olduğunu söylemesi de dikkat çekti; eyaletin gerçek nüfusu bu rakamın yaklaşık onda biri. Norman destekçisi Temsilci Nancy Mace, Graham’ın bu hatasını sosyal medyada öne çıkardı.

Ulusal güvenlik sorusunun ötesinde münazara, yarışın daha çekişmeli bir aşamaya girdiğinin işareti oldu. Graham, Norman’a saldırmak için birçok fırsatı değerlendirdi. Graham, “Gerçek şu ki, ben 20 günde senin 20 yılda yaptığından daha fazlasını yaptım” dedi. Norman, bu sataşmaları “saçmalık sezonu”nun parçası olarak değerlendirdi.

DIŞ DESTEK VE YENİ İTTİFAKLAR

Norman’ı destekleyen bir süper PAC, Graham’ın koltuğu “miras aldığını” söyleyen bir televizyon reklamı yayınlıyor. Reklamda “Darline Graham’ın başka bir soyadı olsaydı ne olurdu?” sorusu soruluyor. Graham’ı destekleyen dış grupların sayısı ikinci turda arttı. Yapay zeka endüstrisiyle bağlantılı iki süper PAC ve temiz enerjiye odaklanan Invest in Tomorrow Coalition PAC bunlara dahil.

Norman, Graham’ı destekleyen dış finansmana karşı kendi kampanyasını finanse ederek karşılık vermeye çalışıyor. Kampanya finansmanı kayıtlarına göre Norman, pazartesi günü kampanyasına 1,3 milyon dolar borç verdi.

Fry, Graham’ın arkasında birleşen tek büyük isim değil. Graham ayrıca Senatör Tim Scott ve Vali Yardımcısı Pamela Evette’ten de destek aldı. Evette, Trump’ın valilik ön seçimindeki ilk tercihiydi ancak ikinci turda seçimi kaybetmişti.

KÜRTAJ KARŞITI GRUPLARIN TUTUMU VE LEXINGTON KRİZİ

Graham, eyaletteki kürtaj yasağının neredeyse tamamına karşı mücadele eden eski bir Cumhuriyetçi eyalet yasa koyucusuyla olan dostluğu ve geçmişte yaptığı küçük bağışlar nedeniyle eleştirilirken, bazı kürtaj karşıtı grupların desteğini de kazandı. Susan B. Anthony List örgütü, Norman’ın yasama karnesinde “A+” notu olmasına rağmen Trump’ın liderliğini izleyerek Graham’ı destekledi.

SBA Pro-Life America başkanı Marjorie Dannenfelser, Graham’ın “doğmamış çocukları ve annelerini savunmaya %100 bağlı olduğundan emin olduğunu” söyledi. Dannenfelser perşembe günü Graham’la birlikte kampanya yapmak için Güney Carolina’yı ziyaret etti.

Norman, ikinci turda dikkat çekici destekler aldı. Bunlar arasında Graham’ın memleketi ve ön seçimde en çok oyu aldığı Lexington County Cumhuriyetçi Partisi de var. Lexington County Cumhuriyetçi Parti Başkanı Mark Weber, Güney Carolina’nın “eyalet haklarına ve yerel yönetime gerçekten inandığını” söyledi. Weber, “Ben Trump destekçisiyim ve Lexington ile SC Trump bölgesi, ancak SC seçmenleri kimsenin kollarını bükmesini ya da nasıl oy kullanacağımızı söylemesini istemiyor” dedi.