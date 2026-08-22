Güney Carolina’nın Myrtle Beach kentindeki kongre merkezinde düzenlenen mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vefat eden yakın dostu Senatör Lindsey Graham’ın kız kardeşi Darline Graham için oy istedi. Salı günü yapılacak Cumhuriyetçi ön seçiminde atanmış Senatör Darline Graham ile Temsilciler Meclisi üyesi Ralph Norman yarışıyor. Trump’ın desteği, son dönemde bazı adaylarının ön seçimlerde başarısız olmasının ardından bu kez kendisi açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor. Başkan, Graham’ı “çok özel bir insan” olarak nitelendirirken, seçmenlerden kendisini bu yıl oy pusulasında varmış gibi düşünmelerini istedi.

TRUMP’TAN SEÇMENLERE “BENİ OY PUSULASINDA SAYIN” ÇAĞRISI

Trump, mitingde yaptığı konuşmada, “Sorun şu ki, Trump oy pusulasındayken çok başarılı olduğunu söylüyorlar. Ama oy pusulasında olmadığında onun destekçileri gelmiyor ve senatörler, kongre üyeleri ve diğer Cumhuriyetçiler için oy kullanmıyorlar” dedi. Başkan, “Sizden gerçekten istediğim şey, lütfen beni oy pusulasında varmış gibi düşünmeniz” diyerek seçmenlere çağrıda bulundu. Trump, “çok iyi bir ruh hali” içinde olduğunu belirterek konuşmasına başladı ve Güney Carolina seçmenlerine pek faydası olmayan bir projeden söz etti. 90 bin metrekarelik balo salonu projesiyle ilgili olarak Yüksek Mahkeme’nin cuma günü inşaata devam edilmesine izin verdiğini hatırlattı. Trump, daha sonra 2016 kampanya döneminden bilinen “Yılan” şiirini okuyarak göçmenlik politikasına gönderme yaptı ve kırmızı eyaletteki mitingden keyif aldığı gözlendi.

GRAHAM İÇİN 80 DAKİKADA 50 KEZ DESTEK MESAJI

Trump, yaklaşık 80 dakika süren konuşmasında Darline Graham’ın adını yaklaşık 50 kez zikretti. Geçtiğimiz günlerde ulusal güvenliğin “benim konum değil” ifadesiyle tartışma yaratan Graham’a destek vermeyi sürdüren Trump, “Bunu izledim ve aslında çok dürüst bir cevap olduğunu düşündüm” dedi. Başkan, Graham kardeşlerin farklı güçlü yönlerine dikkat çekerek, “Kardeşi daha çok dünya işleriyle ilgiliydi. Ama o daha çok satın alınabilirlikle ilgileniyor. Bir somun ekmeğin ne kadara mal olacağıyla ilgileniyor” ifadelerini kullandı ve Darline Graham’ın ordunun da önceliği olacağını sözlerine ekledi.

TRUMP’IN DESTEĞİ ÖN SEÇİMDE BELİRLEYİCİ OLACAK MI?

Yarış, Güney Carolina’daki Cumhuriyetçiler arasında ve hatta Trump’ın bazı müttefikleri arasında bölünmelere yol açtı. Trump’ın ekibi, son dönemde desteklediği bazı adayların ön seçimleri kaybetmesinin ardından bu yarışın büyük risk taşıdığını biliyor. Trump’ın, 11 Ağustos’taki ön seçimde Graham’ın ilk sırayı almasının ardından telefonla en az iki rakibini arayarak Graham’a destek vermeleri için ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Trump’ın en az ikinci telefonundan sonra Temsilciler Meclisi üyesi Russell Fry, Graham’a desteğini açıkladı. Eski Vali Mark Sanford ise cuma günü Norman’ı destekleyeceğini duyurdu. Trump, konuşmasında Norman’ın adını anmadı ve yarışı Graham ile Demokrat zafer arasında bir tercih olarak sundu.

SEÇMENLERİN TRUMP DESTEĞİNE BAKIŞI

Trump’ın desteği bazı seçmenleri etkilerken, bazılarının kararsız olduğu görülüyor. Myrtle Beach’ten Tammy Botting, “Başlangıçta Darline için oy vermeyecektim ama biraz araştırma yaptıktan sonra iki aday arasından onu daha çok beğendim” dedi. Trump’ın desteğinin kendisini araştırmaya yönelttiğini belirtti. Myrtle Beach bölgesinde yaşayan ve hâlâ kararsız olan Jeff Ross için Trump’ın desteği “büyük fark” yaratıyor. Ross, “Desteklediği herkes çok iyi sonuç alıyor gibi görünüyor” dedi. Ancak Ross’un arkadaşı Leonard daha şüpheci yaklaştı ve “Buradaki birçok insan özgür düşünür, kendi kararlarını verecekler. Ben buraya onun ne söyleyeceğini duymak için geldim” ifadelerini kullandı.

Trump, seçimden iki aydan biraz fazla bir süre önce nadir bir kırmızı eyalet ziyareti yaptı ve bu gezinin hem vefat eden dostu hem de kendisi için kişisel olduğunu vurguladı. “Bunu Lindsey’i onurlandırmak için yapıyorum. Bu yüzden buradayım. Cuma akşamı burada olmak zorunda değilim” dedi. Siyasi sermayesinin tehlikede olduğu gecede Trump, seçmenlerine son bir çağrıda bulundu: “Unutmayın, Trump’ın çok oy aldığını ama oy pusulasında olmadığında insanların pek oy kullanmadığını söylüyorlar. Ben oy pusulasındayım. Hepimiz oy pusulasındayız.”