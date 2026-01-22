Trump Davos’ta Grönland Anlaşması Üzerine Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CNN muhabirinin Grönland çerçeve anlaşmasıyla ilgili yönelttiği soruya karşılık Trump, “Bu uzun vadeli ve nihai bir anlaşma.” ifadesini kullandı. Ancak, Trump anlaşmanın Grönland’ın ABD’ye geçişini nasıl tanımlayacağı hakkında bilgi vermedi. Çerçeve anlaşmanın süresi hakkında gelen soruya ise “Sonsuz.” yanıtını vererek, “Bu, nihai uzun vadeli bir anlaşma ve bu anlaşma herkesi çok iyi bir konuma getiriyor.” şeklinde yorum yaptı.

DAVOS’TA GRÖNLAND ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump, Davos’taki temasları sırasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir “anlaşma çerçevesi” oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat’tan itibaren 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurma kararını aldığını açıkladı. Trump, Amerikan Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rutte ile görüşmesinin ardından, “Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, Grönland ile alakalı “Altın Kubbe” savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve bu sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından yürütüleceğini belirtti. Başkan Trump, 17 Ocak’ta, ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıktıkları nedeniyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’dan ithal edilen mallara 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran’da bu oranın yüzde 25’e çıkarılacağını duyurdu.

BORSADA YÜKSELİŞ

New York borsası, ABD Başkanı Trump’ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir “anlaşma çerçevesi” oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacaklarını açıklamasından sonra yükselişle günü tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,21 artışla 49.076,98 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,16 artışla 6.875,62 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi de yüzde 1,18 kazançla 23.224,83 puana yükseldi.

