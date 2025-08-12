Trump Emri Verdi: Ulusal Muhafızlar, Washington’a Geliyor

SUÇ VE EVSİZLİKLE MÜCADELE İÇİN ORDU GÖREVLENDİRİLECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’de suç ve evsizlikle mücadele amacıyla ABD ordusunun Ulusal Muhafızlar’ı görevlendireceğini açıkladı. The Washington Post’a göre, Trump’ın bu harekete geçişi “olağan dışı bir güç gösterisi” anlamına geliyor. Trump, yaptığı açıklamada “Ülkemizin başkentini suç, kan, kargaşa, sefalet ve daha kötüsünden kurtarmak için tarihi bir adım atıyoruz. Başkentimizi geri alacağız” ifadelerini kullandı. Şehirde kamu güvenliği acil durumu ilan edileceğini belirten Trump, polis gücünün Adalet Bakanı Pam Bondi’nin kontrolü altına gireceğini duyurdu.

SOKAKLARDA POLİS VE ASKERİ PERSONEL OLACAK

Pazartesi sabahı düzenlenen basın toplantısında Trump, “Sokakta yürürken polisleri veya FBI ajanlarını göreceksiniz. Sokaklarda çok sayıda ajanımız olacak. Esasen çok sayıda askeri personel olacak. Gerekirse orduyu da devreye sokacağız” diyerek, başkent sokaklarında askeri personel görevlendirme planını açıkladı. Trump, bu kararı Amerikan şehirlerinde suçun kontrolden çıktığına dair açıklamalar yaptıktan sonra aldı. The Washington Post’a konuşan yetkililer, yönetimin son zamanlarda yerel kolluk kuvvetlerine otomobil hırsızlıkları ve şiddet suçlarına karşı FBI ajanlarını seferber ettiğini aktardı.

KENTSEL SUÇLA MÜCADELEDE YENİ BİR YAKLAŞIM

Washington DC, federal hükümetin şehir üzerinde üst düzey yetkilere sahip olduğu bir alan. The Washington Post, bu nedenle Trump’ın gözünde buranın “kentsel suçlarla mücadelede militarize bir yaklaşımı denemek için bir laboratuvar” niteliği taşıdığına dikkat çekiyor. Trump, şehrin suç oranının hızla arttığını iddia etti. Ancak Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel E. Bowser, pandeminin ardından yaşanan keskin artışın son iki yıldır şiddet suçlarının azaldığını gösterdiğini belirtti. D.C. polis verileri, şiddet suçlarının geçen yıla göre yüzde 26 azaldığını ortaya koyuyor. D.C. ABD Savcılığı, Ocak ayında yaptığı açıklamada, 2024 yılı itibarıyla bölgedeki şiddet suçlarının 30 yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.

KONGRE ONAYI GEREKİYOR

D.C. Yerel Yönetim Yasası’na göre, Trump polis kontrolünü devralma nedenini ve federal kontrolün tahmini süresini 48 saat içinde belirlenen Kongre üyelerine iletmek zorunda. Trump, Kongre ve belediye başkanlığına “gerekli” bildirimleri yapacağını söyledi. Yasa, ayrıca Kongre uzatma izni vermedikçe Trump’ın D.C. polisini en fazla 30 gün kontrol altında tutabileceğini öngörüyor.