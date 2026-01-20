Trump Erdoğan İle Çok Önemli Görüşme Yapacak

trump-erdogan-ile-cok-onemli-gorusme-yapacak

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gündeme dair çarpıcı ifadelerde bulundu. “Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok önemli bir görüşmem olacak” şeklindeki sözleri, bu görüşmenin önemini vurguladı. Ayrıca, Suriye’de yaşanan gelişmelere dair de açıklamalarda bulunarak, “Kürtlere çok büyük miktarda ödeme yapılmış, petrol ve birçok şey sağlanmıştı. Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

SURİYE DEVLET BAŞKANI ŞARA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara hakkında da görüşlerini dile getirerek, “Suriye Devlet Başkanı çok sıkı çalışıyor, kendisi çok güçlü ve çetin birisi. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

GRÖNLAND İLE İLGİLİ PLANLAR

Daha sonra, İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu’na katılma hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Trump, “Grönland konusunda planlanmış çok sayıda görüşmemiz var. Açıkçası işlerin oldukça iyi bir şekilde yoluna gireceğini düşünüyorum” dedi. Trump, basın mensubunun “Grönland’ın elde edilmesi için ne kadar ileri gitmeyi düşünüyorsunuz” sorusuna ise “Bunu öğreneceksiniz” yanıtını verdi.

VENEZELE İLE İLİŞKİLER

Venezuela ile ilişkiler hakkında değerlendirmede bulunan Trump, “Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela’daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Berlin’de Türk Büyükelçiliği’ne Saldırı Gerçekleşti

Berlin'deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, gece saatlerinde bir grubun saldırısına uğradı. Açık hava vandallığı yapan iki genç gözaltına alındı.
Gündem

Burçin Baykal’ın Trajik İntiharı Gündemde

Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Daha önce kardeşi Burak Baykal'ın da aynı şekilde hayatına son verdiği belirtildi.
Gündem

Bodo/Glimt Manchester City’yi Şampiyonlar Ligi’nde Devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt, Manchester City'yi 3-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Norveç ekibi, gecenin en dikkat çekici sonucunu aldı.
Gündem

Trump’tan Suriye’deki DAEŞ Mahkumları Açıklaması

ABD Başkanı Trump, Suriye'deki YPG/SDG kontrolündeki hapishanelerden DAEŞ'lilerin kaçmasını eleştirerek, Suriyeli liderle iş birliği yaptıklarını vurguladı.
Manşet

Bodo/Glimt Manchester City’yi Şampiyonlar Ligi’nde Kızdırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt, Manchester City'yi 3-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Norveç ekibi, lig aşamasının son iki haftasında dikkatleri üzerine çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.