Trump, Fed Üyesi’ni Görevden Aldı

TRUMP’IN GÖREVDEN ALMASI TARİHE GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyan” nedeni ile görevden aldı. Bu karar, Fed’in 111 yıllık tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Cook, görevden alınmaya itiraz ederek “Görevime devam edeceğim” şeklinde bir açıklama yaptı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından piyasalarda dalgalanmalar meydana geldi. Dolar endeksi gerilerken, altın fiyatları iki haftanın zirvesine ulaştı. Gram altın 4.454 TL seviyesine yükseldi. Ons altın ise 3.374 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah’a yaptığı değerlendirmede, “Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek” diyerek, yatırımcılara “Elinde altın bulunduran yatırımcı eğer nakde ihtiyacı yoksa bence beklemeye devam etmesi lazım” önerisinde bulundu. Ayrıca, Ekim ve Kasım aylarına vurgu yaparak “döviz bir yatırım aracı değildir” ifadelerini kullandı. Memiş, piyasalardaki beklentilerini paylaşarak, “Dövizi bir yatırım aracı gören ve döviz biriktiren yatırımcısına diyorum ki ‘uzun vadede dolar ve euronun yerini Yuan ve Ruble alacak'” dedi.

KASIM AYI İÇİN BEKLENTİLER

Jeopolitik ve iç siyaset gelişmeleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Memiş, “Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek” dedi. Finansal piyasalarda bir dip arayışının yaşanacağını öngören Memiş, “Bu kırılım Kasım ayında olacak” şeklinde konuştu.

BİTCOİN BEKLENTİLERİ

Bitcoin konusunda da yatırımcılara önerilerde bulunan Memiş, “Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki hiç kimseyi zengin etmeyecek. Sistemin verdiği kadar yatırımcılar alacak” diyerek bu yıl Bitcoin için 140 bin doların hedef olduğunu belirtti.

2025’İN ÖNGÖRÜLERİ

Piyasa öngörülerini 1 Ocak’ta açıkladığını ifade eden Memiş, 2025’in henüz tamamlanmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı: “Borsa’da 11.800-12.000 puan seviyesi ideal şu anda. Yani faiz noktasında 128 bin civarında bir beklentim var. Dolar tarafında 45 lira, Euro-TL kurunda 55 lira, Euro-Dolar paritesinde 1,20 seviyesi, gram altında 4 bin 500 lira, ons altında 3 bin 500 dolar, gümüşün gram fiyatında 55, ons tarafında 45 dolar seviyesi. Bitcoin’de ise 120 bin dolar ve devamında 140 bin dolardan bahsetmiştim.”