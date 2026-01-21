Trump Grönland Anlaşmasında Gümrük Tarifesini İptal Etti

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ ENDİŞESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusundaki ısrarını sürdürürken yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak, Grönland’a ilişkin planlarına karşı çıkan ülkeler arasında yer alan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya, ABD’ye gönderecekleri her mal için yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını belirtmişti.

GÜMRÜK TARİFESİNDEN VAZGEÇİYOR

Trump, NATO ile Grönland’ın geleceğine dair bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu ifade ederek, 1 Şubat’tan itibaren uygulanması öngörülen gümrük tarifelerinin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı. Trump, Davos’ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan tarifeleri uygulamayacağım” şeklinde ifadelerde bulundu. ABD Başkanı, anlaşmanın ayrıntılarına dair herhangi bir bilgi vermedi.

