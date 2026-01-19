Trump Grönland Üzerindeki Tartışmalara Devam Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’ni endişelendiren Grönland konusundaki açıklamalarına devam ediyor. Sıklıkla ülkesinin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyaç duyduğunu” belirten Trump, Danimarka’nın Grönland’ı “Rus tehdidinden korumak adına hiçbir önlem almadığını” iddia ediyor. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Trump, NATO’nun Danimarka’yı, Grönland’ı Rus tehdidinden koruması için 20 yıldır uyardığını ifade etti ve “Artık zamanı geldi ve bu yapılacak.” şeklinde konuştu.

TRUMP’IN GRÖNLAND GÜNDEMİ

ABD Başkanı’nın son günlerde Grönland ile ilgili “ulusal güvenlik amaçlı ihtiyaç” vurgusunu sıkça tekrarladığı görülüyor. Washington’da düzenlenen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları toplantısının ardından, temel anlaşmazlıkların devam ettiğine dikkat çekildi. ABD’nin Grönland’ı “ele geçirme isteğinin açık” olduğu vurgusunun yapıldığı toplantıda, Danimarka’nın daha önceki taleplerine olumsuz yanıt verdiği hatırlatıldı.

AVRUPA’DAN CEVAP

Grönland, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olarak öne çıkıyor ve daha önce ABD’nin bu yöndeki girişimlerini reddetmişti. Avrupa ülkeleri, Grönland’a askeri birlikler gönderme kararı alırken, Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri uygulayacağını duyurmuştu. ABD’nin Grönland’a olan ilgisinin arkasında, Arktik bölgedeki askeri denge ve gösterilen güvenlik kaygıları ile Grönland’daki zengin maden kaynakları yer alıyor. Ancak, kamuoyu yoklamalarına göre Grönland halkının yüzde 85’i, ABD’nin bir parçası olmayı kesin bir şekilde reddediyor.