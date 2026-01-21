Trump Gümrük Tarifesinden Vazgeçti: Grönland Anlaşması Geliyor

ABD BAŞKANI TRUMP, GRÖNLAND ÜZERİNDEKİ İDDİALARINA DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusundaki iddialarına bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Son günlerde Grönland planına karşı çıkan ülkeler arasında bulunan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya, ABD’ye gönderdikleri her ürün için yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini belirtmişti.

GÜMRÜK TARİFESİNDEN VAZGEÇTİ

Bugün, Trump bu tarifelerle ilgili olarak geri adım attı. NATO ile Grönland’ın geleceğine dair bir anlaşma çerçevesinin oluşturulduğunu ifade eden Trump, 1 Şubat’ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerinin uygulanmayacağını duyurdu. Trump, Davos’ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan tarifeleri uygulamayacağım” dedi. Ancak, ABD Başkanı anlaşmanın detayları hakkında herhangi bir bilgi vermedi.