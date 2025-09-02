Trump: “Hindistan Tarife Sıfırlama Teklifinde Bulundu”

TRUMP’TAN HİNDİSTAN’A GÜMRÜK VERGİSİ TEKLİFİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ABD menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini tamamen sıfırlama önerisinde bulunduğunu duyurdu. Trump, bu açıklamayı Truth Social platformu üzerinden gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin uzun zamandır “tek taraflı” olduğunu vurgulayan Trump, Hindistan’ın bu adımının geç kalmış bir hamle olduğunu belirtti.

GEÇ KALMIŞ TEKLİF

Trump açıklamalarında, “Şimdi tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiler, ama artık çok geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar” dedi. Bu ifadeler, Trump’ın Hindistan’a karşı ticaret politikalarının ve iki ülke arasındaki tarifelere dair tutumunun devamı niteliğini taşıyor. Daha önce, Hindistan’dan yapılan ithalat üzerine yüzde 50’ye varan gümrük vergileri uygulanmıştı.

YÜKSEK VERGİ SELİ ÜZERİNE

Yüksek gümrükveren uygulamaları, Trump döneminde Hindistan’dan ithal edilen bazı ürünlerde toplamda %50’ye kadar çıkarmıştı. Bu durum, ikili ekonomik ilişkilerde gerginliğe yol açmıştı. ABD, bu tarifeleri, ticaret dengesizliğini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla uygulamaya sokmuştu. Trump, Hindistan tarafının bu gümrük vergilerine rağmen ticaret açığını kapatmaya yönelik somut adımlar atmaması nedeniyle önerinin zamanlamasını sorguluyor.

HİNDİSTAN’DAN RESMİ YANIT BEKLENİYOR

Trump’ın açıklamalarının ardından gözler Hindistan hükümetine çevrildi, ancak şu ana kadar Washington’daki Hindistan Büyükelçiliği’nden resmi bir yanıt gelmedi. Hindistan hükümetinin, Trump’ın iddialarına karşı bir açıklama yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor. İki ülke arasındaki ticaret ilişkileri zaman zaman siyasi gerilimlerle buluşsa da, son yıllarda karşılıklı ekonomik bağımlılığın arttığı gözlemleniyor. Hindistan’ın sıfır tarife teklifi, bu ilişkilerin yeni bir aşamaya geçmesine vesile olabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.