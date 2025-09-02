Trump: “Hindistan Tarife Sıfırlama Teklifinde Bulundu”

TRUMP’IN HİNDİSTAN’A YÖNELİK GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ABD’den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini sıfırlama teklifinde bulunduğunu duyurdu. Trump, bu açıklamasını Truth Social platformu aracılığıyla yaptı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin uzun süredir “tek taraflı” olduğunu vurgulayarak, bu teklifin oldukça geç kalınmış bir adım olduğunu belirtti.

GEÇ KALMIŞ TEKLİF

Trump, “Şimdi tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiler, ama artık çok geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar” diyerek Hindistan’ın yaklaşımını eleştirdi. Bu ifade, Trump’ın Hindistan’a yönelik ticaret politikalarının ve özellikle gümrük tarifelerine dair tutumunun sürdüğünü gösteriyor. Hindistan’dan yapılan ithalatlara uygulanan yüksek gümrük vergileri daha önce %50’ye kadar çıkmıştı.

YÜKSEK VERGİ UYGULAMALARI VE TİCARET AÇIĞI

Trump’ın bu açıklamaları, geçmişte uygulanan yüksek gümrük vergisi politikalarını gündeme getirdi. Trump yönetimi, Hindistan’dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerini %50’ye kadar çıkarmıştı. ABD, bu yüksek tarifeleri, ticaret dengesizliğini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek adına devreye sokmuştu. Ancak Hindistan tarafının bu vergilere rağmen ticaret açığını kapatma yönünde somut adımlar atmaması, Washington’da eleştiri konusu olmuştu.

HİNDİSTAN TARAFLI YORUM BEKLENTİSİ

Trump’ın açıklamalarından sonra Hindistan tarafının tepkisi merakla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Washington’daki Hindistan Büyükelçiliği’nden resmi bir yanıt alınamamış durumda. Hindistan hükümetinin Trump’ın iddialarına yönelik nasıl bir açıklama yapacağı belirsizliğini koruyor. İki ülke arasındaki ticaret ilişkileri zaman zaman siyasi gerginliklerle gölgelenmiş olmasına karşın, son yıllarda karşılıklı ekonomik bağımlılığın artışı dikkat çekiyor. Hindistan’ın sıfır tarife teklifi, bu ilişkilerin yeni bir aşamaya geçmesini sağlayabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.