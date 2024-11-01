“Trump’ın Bitcoin Kutlaması: ABD’de Üretim”

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE KRİPTO PARA HEYECANI

ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri, sadece siyasi arenada değil, aynı zamanda finansal piyasalarda da büyük bir heyecan yaratıyor. 5 Kasım’da yapılacak genel seçimlerde Kamala Harris ve Donald Trump’ın şansları eşit görülüyor. Her iki aday da kampanyalarını hızlandırıyor. Özellikle Donald Trump, kripto para dünyasında dikkat çeken bir adım atarak, Bitcoin taraftarlarına yönelik bir mesaj paylaştı. Trump, resmi X hesabında, Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’ya ait White Paper’ın 16. yıldönümünü kutlayarak, “Büyük Bitcoincilerimize Satoshi’nin White Paper’ının 16. Yıldönümünü kutlamak istiyorum. Kamala’nın kripto paralara karşı savaşını sona erdireceğiz ve Bitcoin ABD’DE ÜRETİLECEK! TRUMP’A OY VERİN!” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Trump’ın kripto paralara yönelik olumlu bir tavrının yeniden vurgulanması anlamına geliyor ve kripto para dünyasında heyecan oluşturuyor.

KAMALA HARRIS’İN TEMKİNLİ YAKLAŞIMI

Kamala Harris, kripto paralara karşı daha dikkatli bir yaklaşım sergiliyor. Son günlerde Trump’ın anketlerdeki yükselişi, Bitcoin’in fiyatında da dalgalanma yarattı. BTC, Trump’ın anketlerdeki yükselişinin ardından 73.620 dolara kadar tırmanırken, şu anda 69.462 dolardan işlem görüyor. Kripto para yatırımcıları, bu seçimlerin Bitcoin ve diğer dijital varlıklar üzerindeki olası etkisini dikkatle takip ediyor. Trump’ın kripto paralarla ilgili attığı bu adım, piyasa oyuncuları arasında daha fazla ilgi ve spekülasyon oluşturabilir.

Seçim sonuçları, sadece ABD siyaseti için değil, aynı zamanda kripto para piyasası için de belirleyici bir dönüm noktası olabiliyor. Her iki adayın da kripto paralar üzerindeki politikaları, yatırımcılar için büyük bir önem taşıyor. Seçimlerin sonucunun bu alanda nasıl değişikliklere neden olabileceği ise merak ediliyor.