Trump’ın Fed Başkanlığı İçin Adayı Kevin Warsh Olacak

Finans piyasalarının odak noktası bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın Federal Rezerv Başkanı adayını açıklayacağı bildiriliyor. Mevcut başkan Jerome Powell’ın görev süresi Mayıs ayında sona erecek. Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde Jerome Powell’ın yerine kimin geçeceğini Cuma günü (bugün) açıklayacağını belirtti. Eski Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bu görevi üstleneceği yönünde spekülasyonlar artarken, bu durum neredeyse kesin olarak görülüyor. Trump, faizlerin indirilmesi taleplerini sık sık dile getirirken, Powell bu talebe mesafeli duruyor. Trump’ın, kendisini dinleyecek bir ismi Fed’e ataması bekleniyor ve bu ismin de Kevin Warsh olması öngörülüyor. Başkan, Fed’in faiz oranlarını önemli ölçüde düşürmesini istiyor. Powell üzerindeki artan faiz indirimleri baskısı, Powell’ın Fed’deki görev süresini 2026 yılı Mayıs’ından sonra da sürdürebileceği ihtimalini doğurdu. Powell’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev süresi ise 2028’e kadar devam ediyor.

TRUMP’IN ADAY LİSTESİNDE DÖRT İSMİ BULUNUYOR

Powell’dan vazgeçecek tüm adaylar, faiz oranlarının indirilmesi gerektiği noktası üzerinde Trump ile hemfikir. Bu durum, başkanın seçim kriterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Perşembe günü Warsh, bahis sitelerinin en favori ismi konumuna yükseldi. Polymarket ve Kalshi gibi tahmin piyasalarında, kazanma olasılığı yüzde 80’in üzerinde gösteriliyor. Merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmeme kararına karşı çıkan iki politika yapıcısından biri olan Fed Başkanı Christopher Waller da adaylar arasında. Waller, gümrük vergilerinin enflasyona sebep olmayacağını ve ekonominin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, faiz indirimleri için ekonomik gerekçeler sunan ilk Fed politika yapıcısı oldu. Bu savunmalar, birçok meslektaşının görüşünü destekledi ve geçen yılki faiz indirimlerine olan desteği artırdı. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, başlangıçta öne çıkan isimlerden biriydi. Ancak Trump’ın onu mevcut görevinde tutacağı yönündeki açıklamasından sonra artık olası bir tercih olarak görülmüyor. Hassett, başkanın pozitif gümrük vergileri ve göçmenlik konusundaki sert tutumları da dahil olmak üzere birçok ortodoks görüşü eleştiren politikasının açık sözlü bir savunucusu.

TRUMP, POWELL’I DAHA ÖNCE TERCİH ETMİŞTİ

Kevin Warsh, merkez bankasında rejim değişikliği taleplerinde bulundu ve daha küçük bir Fed bilançosu istediği biliniyor; bu durum, Trump’ın daha gevşek para politikası isteğiyle çelişiyor. Trump, 2018’de Fed başkanlığı için Warsh’ı seçmek üzereydi, ancak Powell’ı tercih etti ve o zamandan beri bu kararı için yüksek sesle pişmanlık duydu. BlackRock’ın küresel sabit gelir biriminin baş yatırım sorumlusunun adı Rick Rieder, Çarşamba günü itibarıyla Trump’ın adayı olma ihtimali en yüksek isimdi. Daha önce hükümet veya Fed’de görev almamış olan Rieder, başkanın yerleşik siyasi önyargılarla suçladığı bir kuruma yenilik getirecek bir profil çiziyordu.

KEVIN WARSH PARASAL GENİŞLEMEYE TERS DÜŞÜYOR

Kevin Warsh’ın parasal genişlemeye karşı durduğu biliniyor. Warsh’ın Fed başkanlığının başlaması durumunda, faizlerin düşmesi bekleniyor; bu durum yatırım araçları üzerinde de doğrudan etkiler yaratabilir. Faizlerin düştüğü bir ortamda yatırımlar artarken, dolardaki getirinin azalması nedeniyle paranın değerli metal ve hisse senetlerine kayması olası görünüyor. Trump, faiz indirimlerinin enflasyon sorununu ortadan kaldıracağına inanıyor.

FED’İN KARARLARI KÜRESEL ETKİLER YARATIYOR

ABD’nin ekonomik büyüklüğü, dünya piyasalarını doğrudan etkiliyor ve ilgilendiriyor. ABD’nin almış olduğu faiz kararları, küresel çapta yankı buluyor ve diğer merkez bankalarının da Fed’in kararlarına paralel hareket etmesine neden oluyor. Çünkü Fed’in almış olduğu kararlar, altın, kripto para, tahvil faizleri ve petrol fiyatları gibi birçok alanda etkili oluyor.

TRUMP’TAN İPUÇLARI GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed başkanının adını henüz açıklamasa da çok sürpriz olmayacağını ve finans dünyası tarafından tanınmış biri olacağını ifade etti.

YENİ ADAY 56 YAŞINDA

Kevin Maxwell Warsh, 13 Nisan 1970 doğumlu ve 56 yaşındaki finansçı, dünyanın en büyük merkez bankasının başına geçmesi bekleniyor. Warsh, 2006 ile 2011 yılları arasında Fed’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev aldı ve 2008 mali krizi sonrası önemli bir rol üstlendi.