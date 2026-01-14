Trump’ın Ford Fabrikasındaki Çalışana Verdiği Tepki Tartışma Yarattı

ABD BAŞKANI TRUMP’A YÖNELİK HAKARET

ABD Başkanı Donald Trump, bir Ford fabrikasını ziyaret ettiği sırada kendisine hakaret eden bir işçiye karşı uygunsuz bir el hareketi yaptığı ve küfrettiği iddia ediliyor. Bir haber kaynağının bildirdiğine göre, fabrika çalışanı, Trump tesis içerisinde ilerlerken yüksek sesle “pedophile protector” (pedofil koruyucusu) şeklinde bağırdı.

BAŞKANIN TEPKİSİ GÜNDEME OTURDU

Beyaz Saray Sözcüsü, kendisine yöneltilen bu eleştirilere karşılık olarak yapmış olduğu açıklamada, “Tam bir öfke nöbeti içinde, kontrolsüzce küfürler savuran bir deli vardı ve başkan da buna uygun ve net bir yanıt verdi” ifadelerini kullandı. Trump’ın işçiye verdiği tepkinin detayları ise dikkat çekti.

KAYITLARDA KÜFÜR VE EL HAREKETİ

Görüntülerde Trump’ın işçiye el hareketi yaparak “F…k you” dediği kaydedildi. Ayrıca, diğer bir haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, olaya karışan işçi soruşturma süresince fabrikanın dışına alındı. Aynı işçi, bir gazeteye yapmış olduğu açıklamada, bu ağır sözlerinin Jeffrey Epstein soruşturmalarıyla ilgili bir atıf teşkil ettiğini belirtti.