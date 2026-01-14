Trump’ın Ford Fabrikasındaki Çalışana Verdiği Tepki Tartışma Yarattı

trump-in-ford-fabrikasindaki-calisana-verdigi-tepki-tartisma-yaratti

ABD BAŞKANI TRUMP’A YÖNELİK HAKARET

ABD Başkanı Donald Trump, bir Ford fabrikasını ziyaret ettiği sırada kendisine hakaret eden bir işçiye karşı uygunsuz bir el hareketi yaptığı ve küfrettiği iddia ediliyor. Bir haber kaynağının bildirdiğine göre, fabrika çalışanı, Trump tesis içerisinde ilerlerken yüksek sesle “pedophile protector” (pedofil koruyucusu) şeklinde bağırdı.

BAŞKANIN TEPKİSİ GÜNDEME OTURDU

Beyaz Saray Sözcüsü, kendisine yöneltilen bu eleştirilere karşılık olarak yapmış olduğu açıklamada, “Tam bir öfke nöbeti içinde, kontrolsüzce küfürler savuran bir deli vardı ve başkan da buna uygun ve net bir yanıt verdi” ifadelerini kullandı. Trump’ın işçiye verdiği tepkinin detayları ise dikkat çekti.

KAYITLARDA KÜFÜR VE EL HAREKETİ

Görüntülerde Trump’ın işçiye el hareketi yaparak “F…k you” dediği kaydedildi. Ayrıca, diğer bir haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, olaya karışan işçi soruşturma süresince fabrikanın dışına alındı. Aynı işçi, bir gazeteye yapmış olduğu açıklamada, bu ağır sözlerinin Jeffrey Epstein soruşturmalarıyla ilgili bir atıf teşkil ettiğini belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Avukat Rezan Epözdemir Tahliye Edildi Yurt Dışı Çıkış Yasağı İle

Rüşvete aracılık suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Meclis Genel Kurulu’nda İsmet İnönü Tartışması Gündem Oldu

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'nın su kesintisi sebebiyle başlayan gerginlik, İsmet İnönü tartışmasıyla alevlendi. CHP ve AK Parti vekilleri arasında yaşanan kavga, araya girenler sayesinde durduruldu.
Gündem

TBMM’de Su Kesintisi Ve İnönü Tartışması Gerilimi

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'daki su kesintisi ve İsmet İnönü tartışmaları gerginliğe sebep oldu, yumruklu çatışma riski yaşandı.
Gündem

Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

Teşvikiye Mahallesi'nde artan uyuşturucu kullanımı, yerel sakinleri tedirgin ediyor. Apartman girişleri, uyuşturucu kullanıcıları nedeniyle riskli hale gelmiş durumda. Mahalle halkı endişeli.
Gündem

Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

Teşvikiye Mahallesi’nde uyuşturucu kullanımı endişe yaratıyor. Apartman girişleri ve kamyonlar uyuşturucu alanı haline gelirken, sakinler durumu "Korku tüneli" ifadeleriyle özetliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.