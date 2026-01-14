Trump’ın Ford Ziyaretindeki Tepkisi Gündem Oldu

DÜNYA GÜNDEMİNDE TRUMP’IN KÜFÜRLÜ YANITI

ABD Başkanı Donald Trump, dünya genelinde ilgiyle takip edilen bir olayda, Ford fabrikasını ziyaretinde yaşanan bir diyalogla gündeme geldi. Fabrika alanında, kalabalık arasında çalışan bir kişinin Trump’a “pedofil koruyucusu” diye bağırması, Başkan’ın ani bir şekilde tepki vermesine sebep oldu. Trump, bu tartışmalı ifadenin sahibi olan kişiye karşı sinirlenerek “s… git” şeklinde yanıt verdi ve ardından orta parmağını kaldırdığı anlar kaydedildi. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.

BAYRAŞAR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından, gazeteci Yunus Paksoy’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Beyaz Saray konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir deli, tam bir öfke krizi içinde vahşice küfürler savuruyordu ve Başkan, buna uygun ve net bir yanıt verdi.” ifadesine yer verildi.

TARTIŞMALARA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Bu olay, Trump’ın Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili yaşanan tartışmaların ve kamuoyundaki algının gölgesinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, Trump geçmişteki eleştirilere ve sorulara sık sık yanıt vermekte ısrarcı olmuştu.

