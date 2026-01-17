Trump’ın Gazze Barış Planında İkinci Aşama Başladı

Trump’ın Gazze barış girişiminde İKİNCİ AŞAMA

Trump’ın Gazze barış planı çerçevesinde, süreç ikinci aşamaya geçiyor. Bu aşama, Gazze bölgesinde geçici bir yönetim oluşturulmasını, silahsızlandırmayı ve yeniden inşa çalışmalarını kapsıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın belirlediği 20 maddelik barış planının ikinci aşamasını hayata geçirecek olan Gazze Barış Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun üyeleri artık belli oldu.

İSRAİL’DEN TEPKİ

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “ABD’nin Barış Kurulu’na bağlı ‘Gazze Yürütme Kurulu’na dair açıklaması İsrail ile koordine edilmemişti” denildi. Beyaz Saray’dan gelen açıklamaların, İsrail’in politikalarıyla çeliştiği vurgulandı. Ülkenin, bölgede barış sağlama amacıyla ABD Dışişleri Bakanı ile iletişime geçeceği kaydedildi.

TRUMP’TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A DAVET

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze’de güvenliğin sağlanması ve yeniden inşasından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organlarının tesis edildiğini belirtti. Duran, bu çerçevede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davette bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Gazze’de Filistin Yönetimi’ne destek olacak Yürütme Kurulu’nda Dışişleri Bakanı’nın da yer aldığı belirtildi.