Trump’ın Gazze Barış Planında İkinci Aşama Başladı

trump-in-gazze-baris-planinda-ikinci-asama-basladi

Trump’ın Gazze barış girişiminde İKİNCİ AŞAMA

Trump’ın Gazze barış planı çerçevesinde, süreç ikinci aşamaya geçiyor. Bu aşama, Gazze bölgesinde geçici bir yönetim oluşturulmasını, silahsızlandırmayı ve yeniden inşa çalışmalarını kapsıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın belirlediği 20 maddelik barış planının ikinci aşamasını hayata geçirecek olan Gazze Barış Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun üyeleri artık belli oldu.

İSRAİL’DEN TEPKİ

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “ABD’nin Barış Kurulu’na bağlı ‘Gazze Yürütme Kurulu’na dair açıklaması İsrail ile koordine edilmemişti” denildi. Beyaz Saray’dan gelen açıklamaların, İsrail’in politikalarıyla çeliştiği vurgulandı. Ülkenin, bölgede barış sağlama amacıyla ABD Dışişleri Bakanı ile iletişime geçeceği kaydedildi.

TRUMP’TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A DAVET

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze’de güvenliğin sağlanması ve yeniden inşasından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organlarının tesis edildiğini belirtti. Duran, bu çerçevede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davette bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Gazze’de Filistin Yönetimi’ne destek olacak Yürütme Kurulu’nda Dışişleri Bakanı’nın da yer aldığı belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Okan Buruk’tan Fenerbahçe Maçına Dair Açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki mücadelenin takıma yakışmadığını ve bu durumun kendilerini skordan daha çok üzdüğünü belirtti.
Gündem

Yıpranma Payı İle Erken Emeklilik Fırsatları

SGK, 2026 yılı itibarıyla zor koşullarda çalışan meslek gruplarına yönelik Yıpranma Payı uygulamasını genişletme kararı aldı.
Gündem

TIR Dorsesindeki Ekskavatör Tabelayı Devrildi

Üsküdar'da bir TIR üzerindeki ekskavatörün yol tabelasına çarpması sonucu 7 araçta hasar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Gündem

DEM Parti Heyeti İmralı’ya Gitmek Üzere Hareket Etti

DEM Parti heyeti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşmanın içeriği ve detayları üzerine yorumlar yapılması bekleniyor.
Gündem

Kayserispor Ara Transferde Dört Yeni İsimle Güçlendi

Kayserispor, Süper Lig'de 56 dakikada dört yeni transferini duyurarak futbol camiasının dikkatini çekmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.