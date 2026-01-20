Trump’ın Grönland Açıklamaları Avrupa Ekonomisini Kasıp Kavuruyor

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI TİCARET SAVAŞI RİSKLERİNİ ARTIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ile ilgili beyanlarının ardından, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer beş Avrupa ülkesine yönelik %10’a kadar gümrük vergisi uygulanması kararı, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Bu oranın 1 Haziran itibarıyla %25’e yükseltilmesi planlanırken, Avrupa Birliği’nin de bununla ilgili hazırladığı 93 milyar euroluk misilleme paketi gündeme geldi. Ancak bu ticaret gerilimi yalnızca siyasi bir mesele olarak değerlendirilemeyecek: Avrupa ekonomisinin temel sektörlerini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, özellikle otomotiv, ilaç, lüks tüketim ve enerji alanlarının en fazla etkileneceğini belirtiyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ EN KIRILGAN ZİNCİR

Almanya’nın ekonomik motoru olan otomotiv sektörü, Kuzey Amerika’ya olan yüksek ihracat bağımlılığı nedeniyle en savunmasız konumda bulunuyor. Trump’ın açıklamaları sonrası Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz Group ve Stellantis hisseleri, haftaya %2,5 düşüşle başladı. Analistler, bu gümrük hamlesinin, Almanya’nın ekonomik görünümü açısından da olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Eurostat verilerine göre, Trump’ın hedef aldığı sekiz ülke arasında ABD ile en yüksek ticaret fazlasına sahip olan ülke kesinlikle Almanya. Fransa ve İngiltere ise onu takip ediyor. Uzmanlar, Trump’ın gümrük vergisi politikalarının Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya için olumsuz bir tablo ortaya koyduğunu ifade ediyor.

LÜKS TÜKETİM SEKTÖRÜ ETKİLENİYOR

Lüks tüketim şirketlerinin hisseleri, güçlü fiyatlama stratejileri ve artan maliyetleri tüketiciye yansıtabilme kapasiteleri sayesinde önceki yılın ilk çeyreğinde ABD-AB ticaret gerilimlerinden önemli ölçüde korunmuştu. Ancak analistler, gümrük vergilerinin daha geniş çaplı bir ekonomik yavaşlamaya neden olma olasılığının, yüksek gelir grubundaki tüketiciler üzerinde de olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Son gelişmelerle birlikte LVMH hisseleri %3,5, Kering hisseleri %2,6 oranında düşüş gösterdi. Richemont, Brunello Cucinelli ve Burberry gibi markalar da değer kaybı yaşayanlar arasında yer aldı.

İLAÇ SEKTÖRÜ BAŞKA BİR HEDEF

ABD’nin gündeme getirdiği gümrük vergileri, Avrupa Birliği’nin ABD’ye en büyük ihracat kalemi olan ilaç sektörünü de baskı altında bırakma potansiyeline sahip. Eurostat verilerine göre, AB’nin ABD’ye ilaç ihracatı geçen yılın ilk üç çeyreğinde 84,4 milyar euroya ulaşarak makine ve kimyasal ürün ihracatını geride bıraktı. Trump’ın son vergi tehditleri sonrası sektördeki büyük Avrupalı şirketlerin hisselerinde düşüş gözlemlenirken, Novo Nordisk %2,1, Roche %0,3 ve Sanofi %0,9 değer kaybetti; Novartis hisseleri ise %0,3 artış gösterdi.

ENERJİ VE PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Trump’ın gümrük vergisi tehditleri, küresel talep endişeleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş ile birlikte Avrupa’nın petrol ve doğalgaz şirketlerini de olumsuz etkiliyor. Ticaret savaşı risklerinin artmasıyla enerji hisseleri değer kaybediyor. TotalEnergies yaklaşık %3,4 oranında düşüş yaşarken, Shell ve BP hisselerinde kayıplar %1 ila %1,5 arasında gerçekleşiyor. Tanto Capital Kurucusu Ozan Özkural, bu tehditlerin beklenmedik olmadığını belirterek, petrol ve emtia piyasalarından hisse senetleri ve borçlanma araçlarına kadar pek çok sektörde geniş çaplı etkiler yaratabileceği uyarısını yaptı.