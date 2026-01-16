Trump’ın Grönland Hamlesi Üzerine Tartışmalar Kızışıyor

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a dair açıklamaları sonrasında tartışmalar devam ediyor. Beyaz Saray’da bugün gerçekleştirilen basın toplantısında Trump, Grönland’ı alma konusundaki tutumunu yineleyerek Avrupa ülkelerini hedef aldı.

MACRON İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYE ATIFTA BULUNDU

Trump, açıklamalarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği bir görüşmeye vurgu yaptı. Bu toplantıda ilaç fiyatlarının yükseltilmesi için Fransa’ya yüzde 25 oranında kapsamlı bir gümrük vergisi tehdidinde bulunduğunu hatırlatırken, “Bunu Grönland için de yapabilirim” dedi.

“GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYABİLİRİM”

Trump, Grönland konusunda kendileriyle aynı görüşte olmayan ülkelere gümrük tarifesi uygulama yetkisine sahip olduğuna dikkat çekti. “Grönland’a ulusal güvenliğimiz açısından ihtiyacımız var” diyen Trump, stratejik önemin altını çizdi.

“RUSYA YA DA ÇİN ALACAK”

Grönland’ın stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle Trump’ın dikkatini çektiği ifade edildi. Başkan Trump, “Eğer biz almazsak Rusya ya da Çin alacak, ben başkan olduğum sürece bu asla olmayacak” diye belirtti.

KAMUOYU OPİNYONUNDA ÇOĞUNLUK KARŞI

Yapılan bir anket, ABD halkının büyük çoğunluğunun Grönland’ın kontrol altına alınmasına karşı olduğunu ortaya koydu. 1209 kişiyle gerçekleştirilen çalışmada katılımcıların yüzde 75’inin bu durumu desteklemediği, yalnızca yüzde 25’inin destek verdiği görüldü. Demokrat katılımcıların yüzde 94’ü karşı çıkarken, Cumhuriyetçilerde bu oran yüzde 50 olarak kaydedildi.