Trump’ın Grönland Mesajı Avrupa’da Öfkeye Neden Oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşımları, Avrupa’da ciddi tepkilere yol açtı. Trump, Grönland’ı ele geçirme niyetini sosyal medya üzerinden açıkça ortaya koydu. AB liderlerine ders verme mesajı verir gibi görünerek, dikkat çekici bir harita ile birlikte bir görüntü paylaştı. Haritada, üzerine ABD bayrağı yapıştırılmış Grönland’ın yer aldığı görüldü. Aslen, geçtiğimiz yıl New York’taki Birleşmiş Milletler toplantısından sonra AB liderleriyle yaptığı toplantıya ait olan bu görüntü üzerinde oynama yaparak paylaşan Trump, Avrupa basınında ve siyaseti üzerinde öfkeye neden oldu. Trump, kendini sadece bu görselle sınırlamayarak, arkasında ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bulunduğu yapay zeka üretimi bir başka görselde Grönland’a ABD bayrağı dikti. Bir tabelada ise “Grönland: ABD toprağı. 2026’da kuruldu” ifadesi yer aldı. Trump’nın bu paylaşımlarının ardından, daha önce kendisini destekleyen Avrupalı sağcı liderler bile Trump’ı kınadı. İngiltere’nin özellikle Trump’a yakın olan sağcı muhalefet lideri Nigel Farage, “Arkadaşlar özel olarak fikir ayrılığına düşebilirler ve bu normaldir. Ancak, Grönland halkının rızasını almadan, bir şekilde Grönland’ı ele geçirebileceğini kabul etmezsek gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulunan bir ABD başkanı… bu çok düşmanca bir davranış. Başka türlü ifade edemem” ifadelerini kullandı.

GİZLİ MESAJLARI KAMUOYUNA DUYURDU

Trump, Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından gönderilen özel mesajların ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Macron, bu yazışmalarında Suriye ve İran konularında ortak hareket edebileceklerini ifade etmesine rağmen, Trump’ın Grönland üzerindeki planlarını anlamakta zorluk çektiğini net bir şekilde belirtti. Fransız lider ayrıca “büyük işler başarma arzusuyla” Trump’ı Paris’te bir akşam yemeğine davet etti ve Ukrayna ile Rusya gibi ülkelerin de yer alacağı “genişletilmiş bir G7 toplantısı” önerisinde bulundu.

YÜZDE 200 VERGİYİ YAPIŞTIRIRIM

Trump’ın, Gazze’nin geleceğini şekillendirmek amacıyla oluşturulan uluslararası Barış Kurulu’na yönelik gerginlikleri ise Fransa’ya karşı ağır gümrük vergisi tehditleriyle yeniden gündeme geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu girişimin Birleşmiş Milletler ilkelerini sarsabileceği endişesiyle daveti reddetme eğilimi göstermesi üzerine Trump, “Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 200 oranında vergi uygulayabileceğini” ifade etti. Trump bu konudaki açıklamasında, “Eğer bu sözleri gerçekten sarf ettiyse Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 200 vergiyi yapıştırırım. O zaman aramıza katılır fakat zaten yakında koltuğunu kaybedeceği için aslında kimse onu bu kurulda görmek istemiyor” şeklinde sert bir çıkış yaptı.