Trump’ın Gümrük Vergisi Hamlesi Avrupa Piyasalarını Sarsıyor

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GRÖNLAND VE GÜMRÜK VERGİLERİ HAMLESİ PİYASALARI SARSTI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin tehditlerine dayandırarak Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ın ABD’ye katılmasını talep etti. Bu talebin yanı sıra Avrupa ülkelerine yönelik artan gümrük vergisi uygulamaları, piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Trump, sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 ek vergi getirilmesi ve haziran ayında ise verginin yüzde 25’e çıkartılacağını duyurması, global borsalarda risk algısını artırarak ani düşüşlere neden oldu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ EN HASSAS GÜNDE

Analistler, Trump’ın gümrük vergisi hamlesinin en fazla otomotiv sektörünü etkileyeceği öngörüsünde bulunuyor. Özellikle ABD pazarına bağımlı olan Avrupalı otomotiv üreticileri ve yan sanayi firmaları, artan maliyetler ve daralan talep riski ile yüz yüze geliyor. Tarifelerin kalıcı hale gelmesi durumunda, bu sektörlerin satış hacmi, kârlılık ve yeni yatırım planları üzerinde olumsuz baskılar oluşturabileceği vurgulanıyor. Bu durum, Almanya’nın ekonomik görünümü için de olumsuz bir tablo oluşturma riski taşıyor. Gelişmelerin etkisiyle Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz Grubu ve Stellantis hisseleri, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 3’e yakın düşüşle açıldı.

ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE TİCARET FAZLASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Eurostat verilerine göre, Trump’ın gümrük vergilerinden etkilenen sekiz Avrupa ülkesi içinde, ABD ile en yüksek ticaret fazlasına sahip olan ülke Almanya. Fransa ve İngiltere de bu listeyi takip ederken, bu durum Alman sanayisinin ve ihracatçı şirketlerinin tarifeler karşısında daha kırılgan hale geldiğini gösteriyor.

SANAYİ, MAKİNE VE KİMYA HİSSELERİNDE OYNANAKLIK ARTIYOR

İhracata dayalı faaliyet gösteren makine, ağır sanayi ve kimya şirketleri, artan maliyetler ve olası sipariş iptali riskleri ile karşı karşıya kaldı. Küresel ticarette yaşanabilecek yavaşlama ihtimali, bu sektörlerdeki şirket hisselerinde dalgalanmalara neden olabilir.

LÜKS TÜKETİM SEKTÖRÜ ZOR GÜNLER GEÇİREBİLİR

Lüks tüketim markaları, geçmişte ABD-AB ticaret gerilimlerinden güçlü fiyatlama güçleri sayesinde bir nebze korunmuştu. Ancak analistler, gümrük vergilerinin daha geniş bir ekonomik durgunluğa yol açması durumunda, en varlıklı tüketicilerin bile harcamalarını kısmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Gelişmeler sonrası LVMH hisseleri yüzde 3,5, Kering yüzde 2,6 değer kaybetti; Richemont, Brunello Cucinelli ve Burberry hisselerinde de düşüş gözlemlendi.

İLAÇ SEKTÖRÜ DE RİSK ALTINDA KALABİLİR

ABD’nin gündeme getirdiği gümrük vergileri, Avrupa’nın ABD’ye en büyük ihracat kalemi olan ilaç sektörünü tehdit ediyor. Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği’nin ABD’ye ilaç ihracatı, geçen yılın ilk üç çeyreğinde 84,4 milyar euroya ulaşarak, makine ve kimyasalları geride bırakmış durumda. Trump’ın yaptığı son açıklamalar neticesinde, Avrupalı firmaların hisselerinde de azalmalar yaşanırken, Novo Nordisk yüzde 2,1, Roche yüzde 0,3 ve Sanofi yüzde 0,9 düşüş gösterdi; Novartis hisseleri ise yüzde 0,3 oranında artış kaydetti.

ENERJİ VE PETROL HİSSELERİ TİCARET SAVAŞINDAN OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Ticaret savaşı riskinin büyümesi, küresel talep endişeleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş, Avrupa’nın enerji hisselerini de olumsuz etkiliyor. TotalEnergies için yaklaşık yüzde 3,4 değer kaybı gerçekleşirken, Shell ve BP hisselerinde de yüzde 1 ile 1,5 arasında düşüşler gözlemlendi.