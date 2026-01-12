Trump’ın İran’a Yönelik Askeri Seçenekleri Değerlendirdiği İddia Ediliyor

ABD BAŞKANI TRUMP, İRAN PROTESTOLARINA CEVAP OLARAK ASKERİ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da giderek şiddetlenen protestolar sonrasında bu ülkeye karşı bir dizi olası askeri müdahale planını gözden geçiriyor. Yetkililerin açıklamalarına göre, Trump’a son günlerde çeşitli müdahale stratejileri sunulmuş durumda. Sunulan seçeneklerin çoğu, protestoculara karşı sert müdahaleler gerçekleştiren Tahran güvenlik güçlerini hedef almayı amaçlıyor. Bununla birlikte, yönetim içindeki bazı isimler, askeri eylemlerin istenmeyen sonuçlar doğurabileceği ve protestoların daha da güçlenmesine yol açabileceği endişelerini paylaşıyor.

OLASI ASKERİ MÜDAHALELERİN ETKİLERİ ÜZERİNE ENDİŞELER

Yetkililerin belirttiğine göre, Trump, İran’daki protestoculara destek verme sözü doğrultusunda, askeri saldırılardan daha dar kapsamlı seçenekler üzerinde de yoğunlaşıyor. Bu bağlamda, İran ordusunu veya rejimini hedef alan siber saldırılar gündeme gelebilir; bu adımlar, protestoların bastırılma çabalarını etkileyebilir. Ayrıca, rejim yetkililerine yönelik yeni yaptırımlar ve İran ekonomisinin enerji ile bankacılık gibi kritik alanlarına yönelik önlemler de değerlendiriliyor.

HAREKETE GEÇME ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Seçeneklerin hazırlanmasında farklı kurumların görev aldığı açıklandı. Önümüzdeki hafta, özellikle Salı günü, Trump’ın ulusal güvenlik konusundaki üst düzey yetkililerle bir araya gelerek durumu masaya yatırması bekleniyor. Yetkililer, Trump’ın henüz nihai bir karar vermediğini ancak, İran’da yaşanan ölü sayısının artmasıyla birlikte harekete geçmeyi ciddi bir şekilde düşündüğünü ifade ediyor. Ayrıca, Beyaz Saray’dan gelen bir açıklamada, Trump’ın düşündüğü seçeneklerin arasında İran’a kara birliklerinin gönderilmesinin bulunmadığı belirtildi.