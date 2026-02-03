Trump’ın İran Açıklamaları Ve Görüşmelerin Seyri

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Görüşmeler hakkında bilgi veren Trump, “İran’la görüşüyoruz. Anlaşmaya varabilirsek iyi olur. Eğer anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, “İran’a doğru giden büyük gemilerimiz var. İran’la görüşmeler sürüyor, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.” dedi.

GÖRÜŞMELER TÜRKİYE’DE YAPILACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat’ta Türkiye’de bir araya gelmesi bekleniyor. Erakçi, diplomasiye açık olduklarını belirtirken, görüşmelerin saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı. Witkoff ve Erakçi’nin daha önce, İsrail ile İran arasında yaşanan 12 gün süren çatışmadan önce birden fazla kez bir araya geldiği biliniyor.

NÜKLEER KONUSU GÜNDEMDE

Erakçi ile Witkoff arasındaki olası toplantıda nükleer meselenin ana gündem maddesi olması tahmin ediliyor. Öte yandan, İsrail’in nükleer programının yanı sıra İran’ın füze kabiliyetini de müzakere etme isteği öne çıkıyor. İran ile ABD arasındaki görüşmeler, İsrail’in 13 Haziran 2025 tarihinde başlattığı saldırılar nedeniyle sona ermişti. ABD, İran’ın nükleer tesislerine yönelik operasyonlar gerçekleştirmiş ve Trump, İran’ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırıldığını ifade etmişti.

